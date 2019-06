Divina Fantasia

Al di là del visibile esiste la fantasia, immutabile con il passare del tempo, eternamente in fiore, perennemente eccelsa. Molti sono gli esseri umani che vedono solo ciò che sembra, pochi sono coloro che chiudono gli occhi e vedono nuovamente.

Anche in una buccia d’arancia può esserci un pianeta o magari qualcosa di mai esistito. In apparenza affiancare la parola “divina” alla fantasia può destare sgomento, ma in realtà senza fantasia il mondo risulterebbe asettico.

La fantasia è il cibo principale degli artisti, è il nutrimento della mente, viaggia per strade insolite e regala visioni scomposte. In occasione della Festa della Musica, 6° Senso Art Gallery è lieta d’invitarvi alla performance live painting dell’artista argentina MARIA CARLA GENOVESI, la sua pittura trascinerà le persone in binari fantastici, accompagnata dalla performance musicale del chitarrista e cantautore siciliano ANTONIO AGNELLO.

A cura di: Maria Chiara Spiezia e Barbara Tamburro

