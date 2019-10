Dominio Pubblico Open day Teatro Argetina

Dominio Pubblico è pronto a ripartire e come ogni anno è alla ricerca di under 25 che vogliono cimentarsi in un percorso da spettatori attivi finalizzato alla produzione, promozione e organizzazione del festival Dominio Pubblico_la città agli under 25.

Anche quest’anno si rafforza la sinergia con il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, dal 2015 main partner del progetto, che oltre a ospitare il festival al Teatro India, consente ai ragazzi che prendono parte a Dominio Pubblico di sottoscrivere un abbonamento di 12 spettacoli della stagione del Teatro Argentina e del Teatro India.

Il 10 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.30, presso la Sala Squarzina del Teatro Argentina si terrà l’OPEN DAY di Dominio Pubblico, presenziato dalla direzione artistica del Teatro di Roma – Teatro Nazionale e dai ragazzi che hanno partecipato al progetto nelle edizioni passate: un’opportunità per entrare da subito nel vivo di quest’esperienza e conoscerla attraverso le voci di chi lo ha vissuto.

Grazie alla collaborazione con il Teatro di Roma è possibile sfruttare le molteplici opportunità dell’abbonamento DP già a partire dal 10 ottobre, infatti i primi dieci che sottoscrivono l’abbonamento hanno la possibilità di ottenere al prezzo ridotto di 5 euro, un ingresso per La rivolta della dignità /Resurrezione, lo spettacolo di Milo Rau in scena quel giorno alle 21.00 al Teatro Argentina – Teatro di Roma.

Siamo alla ricerca di under 25 che entrino a far parte della community DP, a questi giovani verrà data la possibilità di cimentarsi in un’operazione davvero stimolante e viva, entrando in contatto diretto con il terreno fertile e sempre incandescente dello spettacolo dal vivo e del management degli eventi culturali.