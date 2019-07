Domus Vintage Party

Una serata all’insegna del vintage, quella che si tiene mercoledì 24 luglio al Domus Park Hotel a Frascati.

Dalle 20.30 è possibile girare tra stand gastronomici, acquistare al mercato vintage, ammirare auto d’epoca, il tutto accompagnato dalla musica del gruppo “Conosci mia Cugina”, che propone un live show dedicato interamente allo swing italiano dagli anni ‘30 agli anni ‘60.

Si può comporre il proprio menù, scegliendo tra i tanti piatti offerti come hamburger, pizza con la mortadella o pane con la porchetta per citarne alcuni; oppure la formula “all you can eat” a soli 45€ a persona.

Appuntamento giovedì 24 luglio dalle 20:30 al Domus Park Hotel, in via Tuscolana 15, Frascati e vai con lo swing!