Donatella Luttazzi e le Zebre a Pois cantano Lelio Luttazzi e gli autori in bianco e nero

Un concerto dedicato a Lelio Luttazzi, dove non mancheranno grandi successi della canzone italiana in bianco e in nero. Venerdì 6 dicembre presso il Teatro Arciliuto Donatella Luttazzi, figlia del grande showman e musicista italiano, e Le Zebre a Pois porteranno in scena un repertorio composto dai più grandi successi del padre affiancato da brani meno conosciuti, ma non per questo meno belli.

Cantante, compositrice ed arrangiatrice, Donatella Luttazzi oltre ad eseguire un repertorio di sue canzoni originali, lavora da anni anche alla raccolta dei brani del suo “involontario” Maestro Ispiratore. Un duplice scopo, dunque: da un lato portare avanti l’eredità musicale del padre, al quale Donatella è legatissima, dall’altro sottolineare la carica ironica e la natura jazzistica delle sue canzoni, permettendogli in qualche modo di tornare al suo primo e vero amore: il jazz.

La band capitanata da Donatella Luttazzi è completata dalle tre vocalist Simona Bedini, Sonia Cannizzo e Giovanna Bosco, con una ritmica di grandi musicisti composta da Andrea Saffirio al piano, Guido Giacomini al contrabbasso, Gianni Di Renzo alla batteria e ospite della serata Luca Michelsanti. Tra i grandi successi che questa formazione porterà sul palcoscenico grandi successi quali Una Zebra a Pois, Troppo Tardi, Il Giovanotto Matto insieme a canzoni meno eseguite, ma bellissime come Tristemente, Mi piace, Ti odio, e tante altre. Tra i grandi successi che Le Zebre a Pois porteranno in scena con questa nuova versione non mancheranno brani dei migliori compositori dei grandi della tv quali Ferrio, Canfora, Carlo Alberto Rossi.

Teatro Arciliuto

Piazza Montevecchio 5

Ore 20,30 – Aperitivo Cena facoltativo, drink euro 10,00

Ore 21,30 – Concerto nella sala teatro,

ingresso intero euro 15,00

ridotto NewsLetter euro 12,00

Alla NewsLetter del Teatro Arciliuto ci si può iscrivere direttamente dalla home page del website del Teatro oppure dalla pagina FaceBook

Prenotazione consigliata scrivendo a info@arciliuto.it

O telefonando al mobile 333 8568464 (phonecall & sms)

O al tel. 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

Line-up

Donatella Luttazzi voce

Simona Bedini voce

Sonia Cannizzo voce

Giovanna Bosco voce

Andrea Saffirio pianoforte

Guido Giacomini contrabbasso

Gianni Di Renzo batteria

e con ospite Luca Michelsanti