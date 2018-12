Essere Donna Cerchio Di Potere

GAURDIANE DELLA TERRA

CUSTODI DEL PASSATO

CREATRICI DEL FUTURO

Tatiana Verzino, antropologa culturale e abitante dell’ Eco-Villaggio Lakabe di Navarra, vi condurrà in un cerchio al femminile attraverso cui liberare la creatività e l’espressione artistica attraverso il corpo, la danza, le forme rituali.

L’arte della Danza è inerente alla donna

la Donna deve ballare per sentirsi tale

una Donna che non danza, si secca

è come una pianta che non riceve acqua

La Danza è magica e rende magica la Donna

CASA DELLA PACE

DOM 9 DICEMBRE

dalle 15.30

Contributo libero secondo l’ECONOMIA DEL DONO basata sulle proprie possibilità e sul valore della gratitudine.

Per INFO E PRENOTAZIONI 320 360 6057

L’incontro si inserisce all’interno di CreArte Comunidad, una giornata dedicata alla facilitazione e all’interazione di esperienze collettive offerta dai componenti di una famiglia italo-greco-spagnola che vive da anni nell’eco- villaggio Lakabe in Navarra, Tatiana Verzino e Efstathios Mavridis, “Delfino” che con al seguito i loro 2 figli è in viaggio per l’Italia con l’intento di trasmettere la loro esperienza di comunità e entrare in relazione con altre realtà collettive nate sul territorio italiano.

Seguirà al CERCHIO ESSERE DONNA un MINI- LABORATORIO di FACILITAZIONE di 2 ore dalle 17.30 alle 19.30 condotto da Efstathios Mavridis che appartiene all’ istituto IIFACE, (Istituto Europeo per la facilitazione e cambiamento ) www.facilitacion.org

Il laboratorio offrirà spunti di riflessione su come migliorare l’esperienze comunitarie rispetto all’affettività e alle finalità.

La giornata si chiuderà con una CENA SOCIALE con conoscerci più da vicino e in maniera informale.

Per INFO E PRENOTAZIONI 320 360 6057