DONNA E. SCOTT

Donna Scott, premiata, artista discografica NARAS, membro votante riconosciuto da GRAMMY, sensuale contralto e cantante jazz americana.

I critici jazz mi descrivono come “avere la ricchezza e la saggezza” di Phyllis Hyman, la raffinatezza di Nancy Wilson e Sarah Vaughan, pur possedendo il mio stile e grazia deliberati. ”

Donna Elise Scott, una cantante jazz contralto versatile, evocativa, è una pluripremiata artista discografica GRAMMY, membro votante NARAS e CEO / Presidente di Majic Dragon Multimedia. Basato su Houston, in Texas, Majic Dragon lavora con artisti discografici dal concepimento attraverso la duplicazione e la promozione.

Come performer jazz, Donna fa jazz standard, canta con la torcia, blues, con un po ‘di pop, R&B, Neo Soul e persino country. Donna si è esibita come solista nei Big Band, nelle combo jazz latine, nelle riviste R&B e nei festival jazz negli Stati Uniti e in Africa.

Il 28 agosto 2019, Donna ha pubblicato “Superstar”, un singolo jazz vocale con il vincitore del GRAMMY Gregoire Maret in armonica. L’intero CD, “A Carpenter di Chicago”, uscirà nel marzo 2020. Il suo secondo cd, “Carnival”, è stato rilasciato il 23 giugno 2017 e ha ricevuto elogi dalla critica. Le note di copertina sono state scritte da Kabir Sehgal, pluripremiato plurilingue GRAMMY e Latin, vincitore del premio GRAMMY latino-americano, e ha personaggi famosi di tutto il mondo tra cui il flautista vincitore del premio GRAMMY Wouter Kellerman, il trombonista svedese Nils Landgren, il chitarrista italiano Marco Bittelli e molti altri.

Il suo debutto, il pluripremiato CD, “Somehow I Knew”, è stato acclamato dalla critica e goduto in 33 contee. Nata a Chicago, che ora vive a Houston, Donna ha entusiasmato il pubblico e i clinici ai festival jazz locali e nazionali. L’8 giugno 2018, Donna ha ricevuto il suo MM in Vocal Jazz Performance presso la Lamont School of Music, Università di Denver. Mentre si trovava in Colorado, si esibiva regolarmente al La Cour Art Bar and Bistro e appariva in altri jazz club nell’area del Colorado come Dazzle, Motif Jazz Cafe e un’apparizione di un’ora alla radio KUVO.

Continua a esibirsi in Colorado e in altre città. Donna si è esibita con il compianto Joe Sample, Jewell Brown, John Faddis, Andre Hayward e altri. Donna suona il trombone per pianoforte, tenore e basso ed è anche membro della Joe Sample Jazz Orchestra. Un orgoglioso ex-alunni della Texas Southern University, laureata donna valedictorian, summa cum laude (4.0). Per Donna, vedere il banner delle scuole di musica prima sulla piattaforma della cerimonia è un onore che non dimenticherà mai.