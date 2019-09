Emme Più e Nutrifresh™ per uno showcooking “sano e fresh”

Emme Più lancia l’esclusiva raccolta punti NUTRIFRESH™, una linea innovativa di strumenti da cucina multiuso, dal design accattivante, realizzati con materiali di qualità per la preparazione, conservazione e trasporto dei cibi.

Sabato 14 settembre dalle ore 16:30 la nutrizionista ed Healty Food Blogger Tiziana Vitale, ideatrice del blog “Cucinare sano e gustoso”, sarà protagonista di uno showcooking nel punto vendita Emme Più al centro commerciale Arca di Capena a Capena, alle porte di Roma.

Sarà possibile scoprire nuove ricette per mangiare sano, ma soprattutto vedere all’opera tutti gli accessori NUTRIFRESH™.

La nuova linea di accessori, in esclusiva nei supermercati Emme Più, comprende tutto il necessario per preparare dei cibi freschi fatti in casa: dai contenitori di varie misure con chiusura ermetica, utilizzabili in microonde e lavabili in lavastoviglie, e ai coltelli di design adatti a tutti i tipi di tagli/cibi, al tagliere reversibile dotato di due vassoi estraibili, al bicchiere 6 in 1 con 2 bicchieri graduati, l’accessorio spremi agrumi, grattugia frutta, separa uova e imbuto, al frullatore che si trasforma in una bottiglia da portare sempre con sé, fino allo Spiralizer per tagliare diversi tipi di frutta e verdura.

NUTRIFRESH™ è un’iniziativa Magnificard®, la carta fedeltà che mette a disposizione dei consumatori un ricco catalogo di premi e sconti esclusivi.

Dal 12 settembre al 29 dicembre 2019, i prodotti della linea NUTRIFRESH™ sono gratuiti per i possessori di Magnificard®, oppure ritirabili alle casse dei supermercati Emme Più, tramite la raccolta bollini “Chi fa da sé fa per tre” più contributo, consegnando la scheda all’interno del leaflet esplicativo.