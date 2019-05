Emme Record Label presenta Emmanuel Losio Gruoup e The Sycamore alla Casa del Jazz

La Emme Record Label festeggia i suoi 50° e 51° Album in catalogo sabato 25 maggio presso la Casa del Jazz di Roma. Sul palco Emmanuel Losio Group e The Sycamore per un doppio concerto in cui si esibiranno proprio due delle ultime band che hanno pubblicato il disco con l’etichetta. Un traguardo importante per la Emme Record Label che, nonostante sia attiva da pochi anni sul mercato, ha già ottenuto risultati notevoli pubblicando progetti di grande qualità.

Emmanuel Losio Group “Good News”: Il chitarrista argentino Emmanuel Losio presenta alla casa del Jazz il suo secondo album da solista Good News. Un disco moderno, dove spiccano talento compositivo e lavoro d’insieme con una formazione che vede la partecipazione di alcuni dei più interessanti talenti del jazz italiano. In questo progetto Emmanuel da un lato rimane fedele alle proprie origini latino-americane dando vita a brani diretti e dal grande senso melodico, dall’altro dimostra di saper andare oltre, padroneggiando diversi linguaggi espressivi.

The Sycamore “Seamless”: The Sycamore è un collettivo nato nel 2015 dall’idea di esplorare con freschezza le sonorità di una formazione mediamente estesa; Il loro primo EP, registrato nel novembre 2016 e ottimamente accolto dalla critica internazionale gli ha consentito di partecipare al Conad Jazz Contest 2017, esibirsi a Umbria Jazz e vincere il primo premio della Giuria Popolare.

Il 2018 li vede attivi in numerosi festival e rassegne; l’intensa attività concertistica li porta a sviluppare un repertorio di circa 40 brani originali e a gennaio 2019 si ritrovano in studio per registrare il loro primo album, per Emme Record Label. Alla Casa del jazz il sestetto presenta il suo disco d’esordio “Seamless”.

Casa del Jazz

Viale di Porta Ardeatina 55, 00153 Roma

Inizio concerto ore 21:00

Biglietto: 10 €

Emmanuel Losio Group

Emmanuel Losio, chitarra

Fabio Sasso, drums

Riccardo Gola, double bass

Filippo Bianchini, tenor sax

Simone Alessandrini, alto sax

The Sycamore

Leonardo Babatunde Radicchi, sassofono

Andrea Angeloni, trombone

Alessio Capobianco, chitarra

Ruggero Fornari, chitarra

Pietro Paris, basso

Lorenzo Brilli, batteria