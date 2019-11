evento domino #12

Giunto alla sua dodicesima edizione Evento Domino riparte con nuova energia il 23 novembre a Spazio 900. L’evento che celebra le eccellenze della danza italiana in tutte le sue espressioni si conferma un format vincente all’insegna della sperimentazione artistica, con la missione di dare avvio ad una nuova era della danza italiana.

Boggiesa’ e Shorty, Rada, Fabio Fiorillo, D’Angelo Brothers, Flaminia Genoese, Daniele Vitale, Patrizio Ratto sono i 7 coreografi che, sabato 23 novembre a partire dalle 22.30, animeranno il palco di Spazio 900 con le loro personali creazioni coinvolgendo i migliori danzatori della scena italiana nei soli 5 minuti a disposizione di ciascuno.

In questa edizione per la prima volta i curatori di Evento Domino hanno deciso di mostrare il volto di un attore anziché quello dei 7 coreografi coinvolti.

“Questo perchè?” lanciano la sfida i fondatori di Evento Domino, Irma Di Paola, Luca Paoloni, Adriano Bettinelli “Tutti noi amiamo farci pubblicita’, dobbiamo metterci la faccia. Tramite i social bombardiamo la rete con il nostro prodotto: noi stessi! Pubblicizziamo la nostra merce venduta al chilo al mercato della danza, come se fossimo in un alimentari. Prodotti nostrani italiani camuffati da “Foie Gras” francese o “Cheddar ” americano, l’importante e’ che sia “roba buona”. Ma se tutto questo non fosse necessario?”

I video di presentazione dell’evento sono dei veri e propri spot che riportano ad un sapore vintage, ironico e pungente. Protagonista degli spot è Fabio Albanesi. Mario Crocetta con Kobayashi Progetti Creativi ha curato la realizzazione degli spot, la comunicazione video e la grafica di Evento Domino. Ormai consolidata la fondamentale collaborazione dell’organizzatrice e PR Roberta Pitrone. Si rinnova anche per questa edizione la collaborazione con IED Roma che in qualità di partner culturale e grazie al coordinamento dei proprii studenti della docente di visual art live & videomapping Alice Felloni, fornirà all’evento i visual del deejay set.

Tra le contaminazioni artistiche non poteva mancare il contributo della fashion designer Martina Scattarella che vanta collaborazioni con il mondo della danza a partire da Luca Tommasini e con il programma Amici.

Evento Domino è emerso dalla necessità impellente di ampliare l’offerta coreografica presente in Italia e di stimolare l’ambiente artistico, diventando così un appuntamento immancabile per coreografi, ballerini, performer e addetti ai lavori e non solo, raggiungendo nelle ultime edizioni fino a 1500 persone in una sola notte. Evento Domino è una serata all’insegna dello spettacolo e del divertimento no-stop che oltre a portare sul palco coreografi e artisti di calibro internazionale vedrà la presenza di personaggi dello spettacolo e del jet set.

(Adriano Bettinelli, Irma di Paola e Luca Paoloni – ideatori di Evento Domino)