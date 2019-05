11° edizione EVENTO DOMINO

4 maggio | h. 22.30

SPAZIO 900 | Piazzale Guglielmo Marconi 26b (Roma)

Evento Domino #11 presenta le eccellenze della danza italiana

Giunto alla sua undicesima edizione riparte Evento Domino, sabato 4 maggio, presso Spazio 900 a Roma, ancora più potente e ricco di novità, grazie alla collaborazione di artisti, dj, visual artist, danzatori, fumettisti, personaggi del mondo dello spettacolo.

Evento Domino è un format artistico. Un evento che celebra le nuove eccellenze della danza italiana. Un appuntamento fisso che ha registrato nella scorsa edizione più di 1500 presenze. È un progetto che nasce dalla voglia di far conoscere, a un pubblico di non addetti ai lavori, le nuove generazioni che rappresentano nel mondo la danza made in Italy.

I protagonisti della nuova edizione: Macia Del Prete, vanta collaborazioni prestigiose per video musicali, concerti e festival con noti artisti italiani come Renato Zero, Emma Marrone e Marco Mengoni Francesco Cariello danzatore per video musicali di Emma Marrone, per il concerto del Maestro Bocelli, nello show di Enrico Brignano, Orlando Moltoni, ballerino alle finali di Xfactor e nel film Disney ABCD2, Giorgia Ianniccheri e Annalisa Marcelli ballerine italiane tra le pochissime specializzate negli stili Waacking e Voguing, Johannes Palmieri ballerino e coreografo esperto nelle discipline hiphop in particolare Locking, Marco Pipani, ballerino per diversi programmi tv come Ciao Darwin 8, The Voice 2018, Shady Salem, fondatore della compagnia Damnedancers, Matteo Vignali attualmente nel cast per il tour di Rita Ora.

I nove ballerini e coreografi, dalle ore 22.30, si alterneranno sul palco di Spazio 900 con il loro personale e inedito progetto. Nei soli cinque minuti a disposizione gli artisti racconteranno il proprio genere di danza. Ad accompagnarli la musica del dj X. Charls, noto per le sonorità che hanno accompagnato gli after party della Vogue Fashion’s Night Out romana e di AltaRoma AltaModa.

Nato da un’idea di Adriano Bettinelli, Irma di Paola e Luca Paoloni, danzatori e coreografi, e con la collaborazione di Roberta Pitrone, Evento Domino è diventato una piattaforma per lo sviluppo e la promozione della danza italiana attraverso produzioni artistiche, eventi e workshop.

Evento Domino è emerso dalla necessità impellente di ampliare l’offerta coreografica presente in Italia e di stimolare l’ambiente artistico è una serata all’insegna dello spettacolo e del divertimento no-stop che oltre a portare sul palco coreografi e artisti di calibro internazionale vedrà la presenza di personaggi dello spettacolo e del jet set.

(Direzione artistica Evento Domino)

Si rinnova anche per questa edizione la collaborazione con IED Roma che grazie al lavoro degli studenti coordinati dalla docente di visual art live & videomapping Alice Felloni, firmerà i visual dell’evento.

Ad arricchire la serata di sabato saranno presenti le esposizioni del fumettista e artista italiano Alessandro Vitti e del designer Mattia Capezzani ideatore del brand The men shoes brand.

_

BIO FONDATORI EFFETTO DOMINO:

Adriano Bettinelli – Art Director

È ballerino per show televisivi come Amici, The Voice, X factor, MTV EMA, MTV Italian Music Awards, WMA, Sanremo, Miss Italia, Nemica Amatissima. Collabora con artisti del calibro di Pharrell Williams, Kylie Minogue, Elisa, Andrea Bocelli Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Giorgio Panariello.

Definisce Evento Domino: un viaggio dove si incontrano persone, si continua insieme per un tratto, ci si separa e magari ci si rincontra e si cambia con la speranza che quello che otterremo alla fine sarà sicuramente meglio, molto meglio di quello che abbiamo ora.

Luca Paoloni – Art Director

Assistente alla creatività per Luca Tommassini nella trasmissione Amici di Maria De Filippi. Fin dal 1996 ha collaborato in varie produzioni RAI con la possibilità di ricoprire ruoli diversi, danzatore, assistente coreografo e coreografo senza trascurare mai la carriera di insegnante.

Per lui Evento Domino è La massima espressione della sana condivisione. Nato in piccolo ma pensato sempre in grande. Tanti Artisti che pur divertendosi mettono a disposizione la loro arte per condividerla e soprattutto una classe lavoratrice che si riunisce e fa vedere quanto è bella.

Irma Di Paola – Art Director

Coreografa per Riki Mania Tour, tour teatrale di Enrico Brignano, Amici di Maria De Filippi e al fianco di Claudio Baglioni e Gianni Morandi in Capitani Coraggiosi, con Fabio Fazio per il Festival di Sanremo. Cura spot pubblicitari per TIM, Fox e Birra Dreher. Come danzatrice ha lavorato con i più grandi coreografi nazionali ed internazionali come Luca Tommassini e Giuliano Peparini.

Parla così di Evento Domino: è come il figlio che m’assomiglia di più, come la coreografia che più mi rappresenta, è la mia idea di arte, l’arte che unisce e diventa condivisione. Non c’è gioia più grande che quella di vedere il nostro pubblico sorridere, ballare e divertirsi, un vero e proprio effetto domino di emozioni!!

BIO COREOGRAFI #11 EDIZIONE:

Macia Del Prete come coreografa vanta collaborazioni prestigiose per video, concerti e festival con noti artisti italiani come Renato Zero, Emma Marrone e Marco Mengoni e per numerosi spot di aziende internazionali come Paco Rabanne, John Richmond, Patrizia Pepe, Prima Donna Collection. Attualmente in allestimento con la sua compagnia per l’ultima creazione, Body Things, che debutterà a Milano settembre 2019.

Francesco Cariello, inizia gli studi presso il Balletto di Roma, inizia a lavorare in compagnie di danza contemporanea e in tv live-concert (video musical Emma Marrone, concerto Maestro Bocelli, Enrico Brignano Show). Come coreografo si sta affacciando al panorama italiano si ricordano le collaborazioni con Irma di Paola, Silvia Martiradonna, Bill Goodson.

Giorgia Ianniccheri e Annalisa Marcelli due ballerine italiane tra le pochissime specializzate negli stili Waacking e Voguing. Fondatirci della Kiki House of Munera, realtà che raccoglie tre generazioni di ballerini appartente al ballroom italiano. Oltre al mondo underground, sono attivi come ballerini professionisti, organizzatori di eventi propri e direttori artistici di altri eventi italiani coinvolti in molti progetti creativi riguardanti ambito fashion e ballroom.

Orlando Moltoni, ha lavorato come ballerino alle finali di Xfactor, al film Disney “ABCD2” e ha partecipato al programma televisivo del WOD Polska. Coreografo e ballerino dei Buddha G, fonda nel 2018 la Buddha G Community, coinvolgendo ballerini da tutta Italia.

Johannes Palmieri, ballerino e coreografo napoletano, specializzato nelle discipline hiphop in particolare Locking. Ha colaborato con aziende nazionali e internazionali Rai/Mediaset, MTV, Redbull, Nike, Tim. Ballerino e modello per Vogue, Calzedonia e Dolce&Gabbana. Ballerino per video musicali e concerti con nomi come Club Dogo, Clementino, LMFAO, Daddy Yankee, Bob Sinclair, Janice Robinson.

Marco Pipani, formato alla juste debout school di Parigi in street dance, specialista in Locking, ballerino per diversi programmi tv quali Ciao Darwin 8, The Voice 2018 e tour come ad esempio Laura Pausini fatti sentire World Tour.

Shady Salem, coreografo e fondatore della compagnia Damnedancers. Ospite in numerosi eventi nazionali e internazionali come coreografo e insegnante. Nell’ultimo anno coreografo di due spettacoli che hanno riscontrato successo Tripolare e Freedom Trip. Sporadicamente ballerino per televisione, cinema ed eventi.

Matteo Vignali, freestyler hip hop e insegnante, ballerino per Maliantes, The Clouds/Botega, Outrule e Mecnun Giasar, lavora per Xfactor Italia e Brits Awards, collabora con cantanti come Marco Mengoni, Bowland, Matteo Costanzo e attualmente nel cast per il tour di Rita Ora, performer per Tally Weijl e Salone del Mobile. Co-direttore della nuova accademia Dancehaus Hip Hop Department di Milano.

INFO:

SPAZIO 900: Piazzale Guglielmo Marconi 26b, Roma

Biglietto di ingresso: €15,00 acquistabile direttamente il giorno dell’evento al botteghino.