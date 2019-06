EVENTO PIPER SUL TEVERE

Il Beat di Mal contro il Rock and Roll di Brunetta

Martedì 16 luglio, Lungo il Tevere Roma

Tornano gli interpreti, le musiche e le atmosfere dei favolosi anni Sessanta per una serata esclusiva all’insegna di un eccezionale gemellaggio tra il mitico Piper Club e l’ormai tradizionale intrattenimento estivo di Lungo il Tevere Roma. Martedì 16 luglio dalle ore 22 lo spazio del Teatro Blu ospiterà la sfida tra il Beat anglosassone di Mal e il Rock and Roll italico di Brunetta, la prima cantante – assieme a Mina – pioniera del genere importato dagli Stati Uniti che cambiò mode e costumi anche nel nostro paese.

Sul palco ad accompagnare i due artisti rivali ci sarà una superband formata da elementi che hanno militato in gruppi storici della musica per i giovani di due generazioni: alla tastiera Tony Pagliuca (Le Orme), alla batteria Gianni Dall’Aglio (I Ribelli), alle chitarre Johnny Charlton (The Rokes) e Dave Sumner (The Primitives), al basso Gianni Colaiacomo (Banco del Mutuo Soccorso) e al sax Michele Bovi (I Boa Boa di Pierfranco Colonna).

FRONTE ROCK. Quello di Brunetta (all’anagrafe Mara Pacini) sarà un sorprendente ritorno alle scene. Presente in tutti i più importanti raduni di esordio di quella che fu definita “la musica del diavolo”, nel 1960 interpretò con Mina, Adriano Celentano, Joe Sentieri, i Brutos e Chet Baker il film icona del rock italiano Urlatori alla sbarra diretto da Lucio Fulci.

Incise i dischi iniziali accompagnata dal complesso I Cavalieri (con Enzo Jannacci al pianoforte e Luigi Tenco al sax): i suoi scatenatissimi brani Precipito precipito precipito, Baci e ceci, Non portare tuo cugino fecero la fortuna dei bar con i primi juke-box. Il successivo Baluba shake (1966) è arrivato fino ai giorni nostri utilizzato da Fabrizio Frizzi come tormentone del programma di Raiuno La botola. Brunetta che è stata corista nei dischi di Fabrizio De André è una pluristrumentista (suona chitarra, pianoforte, fisarmonica, trombone, sax) tutt’oggi impegnata nella Big Band di Novara.

FRONTE BEAT. S’intitola Grazie Piper! l’album di Mal appena uscito che assieme ai suoi maggiori successi reinterpretati contiene la nuova canzone Piper (“…il Piper è un mito, è qui che sono nato…”): gli inglesi The Primitives con il solista Mal in Italia debuttarono infatti alla fine del 1965 proprio nel tempio romano della musica per giovani di via Tagliamento.

Dopo lo scontro tra Rock and Roll e Beat, il palco si trasformerà in area di dibattito a cui parteciperanno gli artisti protagonisti della serata chiamati a esprimersi sul tema “Quale dei due stili è invecchiato meglio?”. Presentatore e moderatore dei due appuntamenti sarà il giornalista Claudio Scarpa.

L’ingresso è libero.