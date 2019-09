EXPO Vicovaro & Mercatini di Natale del Castello – III Edizione

All’interno di una delle dimore storiche più belle ed affascinanti del Lazio, sotto l’organizzazione e la pianificazione de La Valle Eventi, torna l’EXPO Vicovaro, giunto alla sua terza edizione.

Come ogni anno, i migliori produttori, artigiani ed artisti del territorio saranno insieme per dar vita ad un evento unico nel suo genere. Qualità è la parola chiave. Tra le magnifiche sale del palazzo Cenci Bolognetti, più di 30 produttori esporranno le loro eccellenze in un percorso enogastronomico studiato in ogni dettaglio, al fine di far conoscere e degustare prodotti unici ed ineguagliabili.

Il percorso enogastronomico sarà arricchito anche quest’anno dalla nostra Galleria d’arte, che esporrà opere di artisti di calibro nazionale ed europeo.

L’EXPO Vicovaro quest’anno vestirà i colori del Natale: il magnifico cortile del Castello Cenci Bolognetti di Vicovaro ospiterà i Mercatini di Natale del Castello, dove potrete trovare le opere d’ingegno dei migliori artigiani del territorio.

Una vera e propria casa di Babbo Natale sarà costruita all’interno delle sale del Palazzo, mentre Babbo Natale ed i suoi aiutanti ci faranno compagnia per tutta la giornata.

Una Pony Area darà la possibilità ai visitatori più piccoli di provare l’emozione di salire in sella; il poligono di tiro del Soft Air, un’area dedicata alla realtà virtuale, gonfiabili e il tiro con l’arco contribuiranno a realizzare un’area interattiva adatta a grandi e piccini.

Saranno diversi gli eventi che avranno luogo all’interno dell’inedita Sala degli Spettacoli, un luogo coperto e riscaldato dove potrete assistere per l’intera giornata ad intrattenimenti per tutti i gusti.

Quest’anno gli ospiti avranno anche la possibilità di pranzare in loco, grazie ad un’area food coperta completa di tavoli e panche, che offrirà una varietà di prodotti e sapori, rigorosamente genuini e di alta qualità.

Ma le novità non finiscono qui: per la prima volta in assoluto sarà possibile visitare le prigioni del Palazzo Cenci Bolognetti, che apriranno le loro porte esclusivamente per i visitatori dell’EXPO Vicovaro.

Quest’anno l’8 dicembre non prendere impegni, l’EXPO Vicovaro & i Mercatini di Natale del Castello ti aspettano!