Factory. La mostra POP di Bauhaus Home Gallery

Inaugura sabato 25.01.2020 dalle ore 19.30 #Factory, inserita nel ciclo “The Room Exhibition”, una mostra collettiva che attraverso le diverse forme di linguaggio artistico approfondisce il termine POP, inteso come POPular culture, riattualizzandolo: Bauhaus Home Gallery, è uno spazio espositivo informale, una casa-atelier dove artisti contemporanei come in una Factory espongo le loro creazioni, realizzano oggetti di arredo e design ed intervengono nello spazio lasciando un segno tangibile della propria presenza.

Fondamentale il rapporto dialettico con lo spettatore/fruitore che ora vede l’ opera d’ arte sdoganata dal suo naturale contesto espositivo per essere (ri)collocata all’ interno delle mura domestiche.

Le creazioni artistiche vengono collocate in ogni stanza, suddivise per stile o corrente, con un allestimento che non altera lo spazio domestico ma con l’ opera d’ ARTE dialoga: un percorso espositivo in una casa/museo dove i complenti di arredo e design sono desunti dalle opere stesse. L’ illuminazione, la luce, concepita come elemento fondamentale (per l’ allestimento) riflette e scompone creando effetti brillanti nello spazio.

#ARTISTS: Lorenzo Di Marino – Malgorzata Pindel – Patrizia Schettino – Cristina Smeraldi – Verdiana Spedalieri – Rachele Tofanelli – Gabriella Barbieri – Gennaro De Luca – Ilaria Commendatore – Riccardo Pagano – Marco Rivera – Maurizio Bellinzas – Battista Doneddu – Laura Scarton – Noemi Passarelli – Daniele Ruffini – Soledad Agresti

#ArtCurator Ilaria Giacobbi

VERNISSAGE 25.01.2020 OPENING: 7.30 PM

LUN | VEN 11.30 – 13.30 / 17.00 – 19.00

OPEN STUDIO WITH THE ARTISTS LUN | VEN 19.30 / 21.00 (aperture su prenotazione)

Bauhaus Home Gallery

Via del Pigneto 3

Roma

Ubicata nel celebre e storico quartiere del Pigneto, a pochi passi dalla Stazione Termini, triangolo di strade dal fascino retrò tra la via Prenestina e la via Casilina dove brandelli di storia imperiale convivono con una romanità in continua trasformazione.”

Il Pigneto è la combinazione vincente di due contrapposte e spiccate personalità, quella diurna rappresentativa del caratteristico animo Romanesco, e quella notturna simbolo di una recente e ricercata realtà della movida Romana.

Il Pigneto è il quartiere di ‘Accattone’ e di Pier Paolo Pasolini, oltre che il set di altre grandi pellicole come “Roma città aperta” di Roberto Rossellini con Anna Magnani e Aldo Fabrizi.

Oggi fulcro dell’Urban Art romana, un quartiere che trasuda energia 24 ore su 24.”

L’ Arte esce dalle Gallerie Istituzionali per essere vissuta nella quotidianità

La Mostra si svolge con il Patrocinio di

MIBAC – Regione Lazio – Comune di Roma – Assessorato alla crescita culturale- Unione InternazionaleSapienza Università di Roma