Factory Roma venerdì 11 Gennaio 2019 – Ingresso Omaggio

FACTORY ROMA VENERDì 11 GENNAIO 2018 INGRESSO OMAGGIO IN LISTA RED INFO 333-9392842 FEDERICO

STAMPA QUESTO INVITO VALIDO COME OMAGGIO UOMO / DONNA ENTRO L’01.00

———————————– LISTA RED———————

Tutto il meglio delle sonorità Urban in circolazione e le tue HIT preferite nel nuovo Venerdì della Winter Garden Experience di Roma Nord

Welcome to Paraìso 🌴

MIUSIC: Hip Hop – Brazilian Funk – Reggaeton – Trap – Hits

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Apericena:

Apericena con divanetto riservato fino alle ore 23.30 con 1 drink: 15 € pp

Apericena + DjSet con divanetto riservato tutta la notte con 2 drink pp: 30 € pp

INGRESSO IN LISTA RED:

Ingresso Disco OMAGGIO in LISTA RED dalle ore h 00:00 alle ore 01.00

TAVOLO DISCO:

Privee disco a partire da 25 € pp con spesa minima di 300 € (2 bottiglie base)

Per feste di compleanno, feste di laurea, feste aziendali e molto altro non esitare a contattarci, chiama il 3339392842 per maggiori informazioni e prenotazioni.

N.b:

1) Il locale si riserva il diritto di selezione all’ingresso.

Partner Ufficiale: Radio CRIK CROK

Factory Club 🍃

Info & Reservation: 3339392842

Piazzale dello Stadio Olimpico 5-8