La Galleria Art GAP (Rm) il 25 maggio alle 18:00 è lieta d’invitarvi alla mostra “Fascino di popoli – narrazioni pittoriche”, a cura di Gianluca Tedaldi.

Gli artisti ALBERTO VAZQUEZ NAVARRETE e GIANLUCA TEDALDI s’incontrano per la prima volta sulle pareti della Galleria Art GAP in occasione di questa bi-personale che mostra il frutto del loro intenso coinvolgimento con territori e popoli che, rispetto a Roma, sono assai remoti: Il Messico e Il Sudan.

Frutto della sua nativa confidenza con i colori e le tradizioni del luogo, Alberto Vázquez Navarrete mette in scena i momenti della vita quotidiana che, nella sua affettuosa redazione, diventano quasi gloriosi.

Gianluca Tedaldi si è unito a una missione archeologica in Sudan e ne ha tratte queste immagini, anch’esse un pegno d’affetto per quelle popolazioni.

Gianluca Tedaldi Nato a Roma nel 1952, frequenta l‘Accademia di Belle Arti di Roma e si specializza in Storia dell’arte presso l’Università La Sapienza di Roma. È guida turistica diplomata della provincia di Roma. Come pittore si diploma all’Accademia di belle arti di Roma (classe del maestro Alberto Ziveri) ed espone nella sua prima personale a Latina nel 1981. In seguito, sempre in collettive, a Bologna, a Roma e nell’area romana, poi a Siena, Urbania e, all’estero, a Stary Saçz (Cracovia) ed Istanbul.

Alberto Vázquez Navarrete nasce il 12 aprile del 1952 a Città del Messico. Si forma come artista visuale nell’atelier di suo padre Antonio Vázquez Parra. Pittore impressionista, prende ispirazione dal paesaggio messicano, dalle tradizioni e dai mestieri della sua terra.

Utilizza la tecnica a olio e spatola nella produzione di tele di piccole e grandi dimensioni e nei murales. La sua opera ha ricevuto riconoscimento internazionale, nel 1985 durante la cerimonia “HONORARY CITIZEN”, quando gli vengono consegnate le chiavi della città di New Orleans e nel 2008, quando ottiene una menzione speciale nel concorso mondiale di pittura “COUNCOURS DE PEINTURE DU MONDE” nel museo del Louvre di Parigi. V

anta numerose esposizioni personali, tra cui ricordiamo quella nell’Istituto Messicano di Cultura di Washington DC nel 1995 e quella nella XXV Camera di Commercio degli Stati Uniti d’America nel 1994. Ha realizzato murales in diversi paesim tra i quali spiccano “ATLAXOMULCO Y ACAMBAY EL INICIO”, Hotel Siglo XXI, Hacienda Cantalaya, Messico 2008 e “NUBE”, residenza privata, Messico 2003.