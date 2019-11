L’incontro tra 10 artisti contemporanei nella mostra Feeling “sensazioni ed emozioni” può essere considerato un dialogo dinamico, ricco di contrasti in cui si cela il sentimento comune di passione per l’arte.

Un dialogo in cui le percettibili sensazioni ed emozioni affermano l’individualità e la riconoscibilità di ognuno di loro, portando ad un esplosione di creatività e precisione le varie forme artistiche tra pittura, fotografia e scultura in cui l’osservatore può essere facilmente coinvolto in un vortice di emozioni che inevitabilmente lo assalgono.

Un carattere unico distingue le creazioni di PATRIZIA ALMONTI in cui le linee della tradizione classica si fondono e si rigenerano in forme ardite e moderne suggestioni. DANIELA de SCORPIO esprimere tutta la complessità delle sue visioni esaltandone il colore e la sostanza.

La grande passione rende speciali i lavori di PAOLA FALINI attraverso i quali riesce a sussurrare e comunicare le sue emozioni. ENRICO FRUSCIANTE indaga le connessioni e contaminazioni tra linguaggio multimediale e quello della tradizione. SILVIA GALGANI con la grande capacità dell’uso del colore affonda sapientemente le mani dentro la tela seguendo i suoi criteri di estetica e al contempo di libertà espressiva.

L’equilibrio armonico di BIAGIO LA CAGNINA converte al compiacimento e al benessere evidenziando le emozioni e sensazioni che affollano la sua anima. SILVANA LANDOLFI con le sue opere in porcellana si configura come un’artista costruita su una percettibilità aperta al nuovo, al differente, all’inedito.

Per SUSANNA MONTAGNA il mare è protagonista indiscusso delle sue tele in cui la sua tecnica conferisce una resa poetica di forte impatto. ANTONELLA PRIVITERA con la straordinaria capacità di sporcarsi letteralmente le mani, interviene sulla materia con una tale forza dando vita ad opere di incomparabile leggerezza, eleganza e raffinatezza. CHICCA SAVINO un vulcano di passione per la vita e l’Arte, nelle sue opere le cromie diventano elemento complementare della forma.

FEELING “SENSAZIONI ED EMOZIONI”

OPENING 23 novembre 2019 ore 18.00 | Arte Borgo Gallery – Roma

FEELING “ SENSAZIONI ED EMOZIONI “

Rassegna di arte contemporanea

a cura di Anna Isopo

23|28 novembre 2019

Arte Borgo Gallery Borgo Vittorio 25 Roma

Orari mostra: 11.00|19.00

ARTE BORGO GALLERY

Borgo Vittorio 25 – Roma

345-22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it

Artisti : Patrizia ALMONTI, Daniela de SCORPIO, Paola FALINI, Enrico FRUSCIANTE, Silvia GALGANI, Biagio LA CAGNINA, Silvana LANDOLFI, Susanna MONTAGNA, Antonella PRIVITERA, Chicca SAVINO