Festa \"Arriva l\'Estate\" a Monteverde

Una giornata di Festa per coinvolgere grandi e piccini sul tema del “FUTURO“, una prospettiva immediata dell’estate che si avvicina ma anche un progetto di vita collettiva nella nostra città. Questo il tema conduttore della festa dedicata al tema della riduzione dei rifiuti e al ripopolamento del verde urbano, grande “nemico” dell’inquinamento ambientale nelle nostre città.

Esperti parleranno della cura degli alberi in città e della regina delle piante, l’Orchidea; verranno illustrate le qualità di un territorio ancora agricolo nel centro di Roma, “La Valle dei Casali” e la sua Avifauna; alcune giovani architette ci riporteranno indietro nel tempo con il loro Canneto incantato.

Alla festa parteciperanno molte professionalità presenti sul territorio che organizzeranno laboratori per incentivare nei bambini e ragazzi l’amore per l’espressione artistica: la Scuola della musica di Donna Olimpia dedica due laboratori di musica, per i bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni; per le arti visive saranno presenti gli animali di cartapesta di Perfareungioco, la cianotipia del Blu dipinto di blu di ArtSharing e Raffaele Alecci, la costruzione del bicchiere di I love ceramica, la ricomposizione di un anfora e le riproduzioni delle maschere antiche del Centro di Coordinamento delle Prospezioni Archeologiche Subacquee ed infine un arte antica “Il cucito” con l’Atelier dei Piccoli stilisti.

Presenti anche Koinonia con i suoi progetti sociali sull’Africa e il riciclo bijoux di Daniela Chianese, Regina Lupoli e Vilia.

Spettacoli musicali saranno offerti dal M.o Biancofiore con Brani scelti al pianoforte e dal Coro Note Controvento diretto da Luigi Ferrante.