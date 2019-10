Festa del Cinema di Roma, Talk con Neri Marcorè e Donatella Finocchiaro

Cinema & Ambiente: Hot Corn e Sector No Limits presentano a Roma HOT CORN GREEN, un talk esclusivo con Neri Marcorè e Donatella Finocchiaro

Hot Corn, il magazine digitale di cinema e serie TV (www.hotcorn.com ), diventa sostenibile e a Roma presenta Hot Corn Green, uno speciale panel in cui si discuterà di cinema e ambiente.

L’appuntamento è per martedì 22 ottobre, alle 19, a Casa Alice, all’Auditorium Parco della Musica, con due attori come Neri Marcorè e Donatella Finocchiaro impegnati in un talk in cui interverranno anche Jenny De Nuzzi e Selene Caramazza e a cui si affiancherà Massimo Carraro, Presidente di Sector No Limits, partner del panel e da sempre attivo sul fronte del tema ambientale. A moderare l’incontro Andrea Morandi, direttore di Hot Corn.

Nell’occasione saranno presentate al pubblico, in anteprima assoluta e alla presenza del regista, anche alcune immagini de Lo Scoglio del Leone, scritto e diretto da Rosario Scandura, pellicola ambientata in Sicilia che tocca proprio il tema tutela dell’ambiente.

Il protagonista del film difende infatti il suo scoglio da un tentativo di abusivismo edilizio con la stessa tenacia con cui difenderebbe la propria famiglia.