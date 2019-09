Fiera dei Sapori 2019 – Frascati

La Fiera dei Sapori (20 – 22 settembre 2019) – Ai Castelli Romani il gusto si mette in mostra!

L’enogastronomia dei Castelli Romani ti dà appuntamento nel centro storico di Frascati per la quarta edizione della Fiera dei Sapori. Una festa del gusto con una selezione dei migliori prodotti enogastronomici dei Castelli Romani trasformati in piatti da grandi chef e ristoratori locali.

L’EVENTO IN 3 AREE TUTTE DA VIVERE 🍴

*Degustazioni*

Frascati per tre giorni si trasformerà in un salone del gusto a cielo aperto. I ristoratori del territorio offrono le proprie eccellenze enogastronomiche suddivise in 8 aree tematiche di degustazione:

Primi Piatti

Secondi

Fritti

Norcini

Pasticceria

Vino

Birra

Vegetariano e Vegano

*Il Mercato della Terra*

Il Mercato della Terra di Slow Food è una delle grandi novità di Fiera dei Sapori 2019, dove trovare produttori e contadini che offrono tutta la purezza e dell’autenticità della produzione agroalimentare locale, i vantaggi della filiera corta e del chilometro zero.

Un luogo dove assaggiare e acquistare le eccellenze del territorio, buone per voi e buone per l’ambiente!

*Esperienze*

Il programma di Fiera dei Sapori 2019 è ricco come non mai!

Dalle esperienze attive fino alle degustazioni guidate della Winelounge, a Fiera dei Sapori il territorio si racconta in modi diversi e tutti da provare.

Scegli e prenota tutte le esperienze su misura per te:

Showcooking

Laboratori

Winelounge

Visite Guidate

IL PROGRAMMA DI FIERA DEI SAPORI 🗓

Fiera dei Sapori 2019 si terrà nelle seguenti giornate:

• venerdì 20 settembre dalle 18 alle 23

• sabato 21 settembre dalle 12 alle 23

• domenica 22 settembre dalle 12 alle 22

INFORMAZIONI E CONTATTI 📩

www.castelliexperience.it/eventi/fiera-dei-sapori/

info@castelliexperience.it