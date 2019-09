Figliola, Ciancaglini, Sciommeri Trio in concerto al Charity Café

Venerdì 13 settembre il grande jazz è ancora una volta in scena presso il club di Via Panisperna con il trio composto da Gianluca Figliola alla chitarra, Pietro Ciancaglini al contrabbasso e Armando Sciommeri alla batteria. La band, composta da alcuni dei musicisti più in voga del panorama capitolino e nazionale sarà alle prese con un repertorio che spazia tra la Blue Note degli anni ’60 e standard jazz della tradizione afroamericana.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info 06.47825881

Line-up

Gianluca Figliola: chitarra

Pietro Ciancaglini: contrabbasso

Armando Sciommeri: batteria