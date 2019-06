Fleurs Du Mal in concerto al Charity Café

Set Acustico al Charity Café sabato 22 giugno 2019 con il concerto dei Fleurs Du Mal che tornano in concerto a via Panisperna con una particolare formazione acustica in Trio basato sui brani del Nuovo CD “SWINGING BOAT”. Blues, Swing, Rythmin’& Blues e ballads, accanto ad alcuni classici standard Blues e Swing e a brani tratti dai precedenti CD (“Fleurs du Mal 3”-1995; “Road Sweet Home”-2001; “Luna Blues”-2003; “Lost & Found”-2008). Un altro sabato in blues nel club di Via Panisperna!

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazion

Per info

Line up

Stefano Iguana, Voce & Chitarra

Graziella Olivieri, Sax Tenore

Clemente Verdicchio, Sax

Roberto Cruciani, Basso & Voce