Fleurs du Mal presentano il disco Gumbo al Charity Café

Sabato 9 novembre il Blues torna di scena al Charity Café di Via Panisperna con i Fleurs Du Mal, formazione composta da Stefano Iguana alla voce & chitarra, Roberto Cruciani al basso & cori e Graziella Olivieri al sax tenore.

La band presenta in set acustico il Nuovo CD album intitolato “GUMBO”, come la nota zuppa mista afro-americana tradizionale di New Orleans.

Una serata a metà tra brani classici e tradizionali del Blues affiancati da brani originali. In questa serata, inoltre, spicca anche la partecipazione straordinaria del famoso armonicista americano Andy J Forest.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Stefano Iguana: voce & chitarra

Roberto Cruciani: basso & cori

Graziella Olivieri: sax tenore

Clemente Verdicchio: sax contralto