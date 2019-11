Francesco Mascio Trio in concerto al Charity Café

Progetto recente quello di Francesco Mascio che si avvale per l’occasione di una solida e versatile sezione ritmica che vede al basso Paolo Mazziotti e Domenico Benvenuto alla batteria. Attraverso la formula del trio, il chitarrista ripercorrere in una nuova chiave di lettura le varie tappe compositive che hanno caratterizzato la sua musica nel corso degli anni.

All’interno del repertorio costituito per lo più da composizioni originali, si affacciano infatti numerose influenze come il free,il funk, l’ethno, il rock, e altro ancora; al fine di giungere ad una forma di jazz contemporaneo privo di ogni pregiudizio stilistico, in cui è l’emozione che occupa il ruolo centrale della performance .

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Line-up

Francesco Mascio: chitarra

Paolo Mazziotti: basso

Domenico Benvenuto: batteria