Franco Luciani e Raúl Kiokio in concerto al Cotton Club

Armonicista, compositore, interprete e cantante argentino. Nato a Rosario nel 1981 è considerato dalla critica uno dei musicisti più importanti e talentuosi della nuova generazione. Ha realizzato tournee, collaborato e inciso con artisti riconosciuti a livello internazionale come: Mercedes Sosa, Egberto Gismonti, Fito Paez, Raúl Carnota, Pedro Aznar, Jaime Torres,Divididos, Guillermo Fernández, León Gieco, Luís Salinas, Teresa Parodi,María Volonté, Horacio Molina, Dúo Coplanacu, Víctor Heredia, Maria Graña,Eva Ayllon, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Gotan Project y Lila Downs. La sua carriera professionale lo ha portato a essere apprezzato in tutto il mondo e si è presentato con diverse formazioni in Germania, Francia, Italia, Grecia, Inghilterra, Austria, Luxemburgo,Bulgaria, Stati Uniti, Canadá (Festival international de Jazz de Montreal) Cina, Australia e Indonesia y come invitato speciale di Mercedes Sosa in Italia e Inghilterra e con la cantante peruviana Eva Ayllon in EEUU, Canada, Chile y Perú, ed altre prestigiose collaborazioni internazionali.

Raúl Kiokio (Argentina 1981) è uno dei chitarristi di Tango più originali, di formazione assolutamente eterodossa.

GUERRILLA CULTURAL TANGUERA è un collettivo italo-argentino di artisti, che promuove in senso politico, ovvero attraverso scelte che ne sostengono il pensiero, la diffusione culturale e artistica del Tango in un contesto attuale e autentico. L’idea si ricollega con l’essenza del Tango come genere di rottura, come risposta popolare creativa alla criticità della ricerca identitaria, e come poetica di resistenza marginale. Ne emerge un’estetica libera da clichet ed esigenze commerciali, laddove il Tango può sfuggire dall’essere prodotto di consumo legato al ballo o all’infinita riproduzione del passato, riscoprendo nella creazione di artisti e auto.

Cotton Club

Via Bellinzona 2

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468

Inizio concerto ore 21.00

Ingresso 10€

Line-up

Franco Luciani, armonica

Raul Kiokio, chitarra