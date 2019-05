Franco Vinci Trio in concerto al Charity Café

Franco Vinci Trio propone un repertorio di rielaborazioni degli standard del rock e del blues come Ray Charles, Robert Johnson, T.BoneWalker, John Lee Hooker, Freddy King ma anche di autori come Eric Clapton, Jimi Hendrix, J.J. Cale, Jeff Beck. Inoltre non manca materiale originale dei suoi album.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Franco Vinci, Voce & Chitarra

Mimmo Catanzariti, Basso

Meki Marturano, Batteria