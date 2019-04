Gabriella Pulcinella | Spettacolo di attori e burattini sulla vita di Gabriella Ferri

In occasione del quindicesimo anniversario dalla sua scomparsa, per la prima volta a Roma, la mostra che raccoglie costumi di scena originali, dipinti, fotografie e oggetti personali appartenuti a Gabriella Ferri.

Un omaggio a uno dei più grandi simboli della romanità in uno dei quartieri più rappresentativi della cultura popolare e dell’integrazione: Torpignattara, “la città delle mille etnie”.

L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 3 aprile – giorno della scomparsa dell’artista romana – alle ore 18.00.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 4 al 6 aprile dalle ore 11.00 alle ore 18.00

A chiusura della manifestazione, sabato 6 aprile alle ore 21.00, esordirà il primo spettacolo musicale con burattini e attori: “Gabriella Pulcinella”, ispirato al percorso umano e artistico di Gabriella Ferri, a cura de “La Scuola dei Burattini”.