GAD – Giudecca Art District presenta Take Care of Your Garden. Cultivating a New Humanism

Il 2 maggio 2019 GAD – Giudecca Art District presenterà il programma 2019 Take Care of Your Garden. Cultivating a New Humanism presso il MACRO ASILO, a Roma, in un talk che dalle 16.00 alle 18.00 vedrà una serie di interventi, con performance e video proiezioni, dei curatori e degli artisti coinvolti in alcuni dei progetti proposti.

Il nuovo distretto artistico sull’isola della Giudecca, a Venezia, fondato da Pier Paolo Scelsi, Direttore Generale e Valentina Gioia Levy, Direttore Artistico, inaugurerà il 9 maggio 2019, in concomitanza con la 58esima edizione della Biennale di Venezia, presentando i lavori di artisti noti sulla scena artistica mondiale come Yoko Ono, Kendell Geers, Kazuko Miyamoto, Moataz Nasr accanto a giovani artisti contemporanei.

Durante la Biennale, gli spazi aderenti al distretto GAD ospiteranno sia progetti indipendenti sia progetti espositivi ed eventi culturali inseriti all’interno del programma 2019 Take Care of Your Garden. Cultivating a New Humanism, a cura di GAD.

Il programma, che rispecchia una precisa linea curatoriale e identità artistica contemporanea, prevede da maggio a dicembre una serie di progetti curatoriali, talk, performance, video-proiezioni, installazioni all’aperto, in collaborazione con istituzioni, fondazioni, gallerie e centri culturali internazionali. Ispirato alla famosa citazione nelle ultime pagine del Candido di Voltaire, il progetto si focalizza sul tema della condizione umana nell’attuale epoca di iper-globalizzazione.

Come nel famoso romanzo di Voltaire, il giardino è metafora di uno spazio interiore che suggerisce valori etici e sentimentali, che hanno origine nella mente e nel corpo dell’individuo ma che da questo si proiettano verso l’altro. L’invito a coltivare un nuovo umanesimo si rivolge alla sfera delle relazioni umane al di là dei confini nazionali e politici riconoscendo il valore dell’umanità come insieme. Viviamo davvero nel migliore dei mondi possibili come diceva il filosofo Pangloss al suo allievo Candide nel romanzo di Voltaire? O forse l’arte può aiutarci a costruirne uno migliore?

Nel programma saranno inclusi: le opere di Yoko Ono (JP/USA), Cloud Piece (1963) e Write Your Untold Story, nuova versione dell’opera di presentata per la prima volta alla seconda edizione di Something Else – Off Biennale Cairo, pensata specificatamente per il distretto; Body as Home, installazione dell’artista Aleksandra Karpowicz e dell’October! Collective, curata da Miguel Mallol, nel Project Space #01; Tu vs Everybody, un progetto organizzato dal network VILLAM, a cura di Anita Calà ed Elena Giulia Rossi, che presenta interventi degli artisti italiani Francesca Arri, Valeriana Berchicci, Stefano Cagol, Fabrizio Cicero, Iginio de Luca, Lamberto Teotino, Carlo Zanni, in maniera diffusa nel distretto e presso lo Spazio Bocciofila; Time Machine, mostra personale dell’artista Pia MYrvoLD (NOR/FR) a cura di GAD e Pavilion 0, una mostra collettiva a cura di Tomasz Wendland (Mediations Biennale Poznań), entrambe presso Fabbrica H3 di SerenDPT, Ex Chiesa di SS. Cosma e Damiano; There Are No Titans, a cura di GAD, con gli artisti Gip Depio (USA), Tanner Goldbeck (USA) e Waseem Marzouki (SIR), nel Project Space #02.

Fra le altre mostre in programma a cura di GAD inaugureranno in seguito: a giugno We are Humanity! di Lilli Muller (USA) e Randi Matushevitz (USA) nel Project Space #02; a settembre Liquid Existences, con opere di Kendell Geers (ZA), Kazuko Miyamoto (JP), Moataz Nasr (EG) e Qasim Riza Shaheen (UK) nel Project Space #01 e a dicembre Mediterraneo Mare di Mezzo, da un’idea di Luigi Viola, una mostra collettiva nella GAD Gallery.

GAD ha avviato inoltre diverse collaborazioni con fondazioni, istituzioni e luoghi simbolo del patrimonio artistico di Venezia, come la Chiesa delle Zitelle e Scala Contarini del Bovolo, ma anche festival e manifestazioni come la Venice Design Week, creando un legame tra l’isola e il contesto più ampio all’interno della quale essa si inscrive.

Alla ricca proposta di GAD si aggiungono alcuni progetti indipendenti, fra cui: Force Field, presentata dalla Starak Family Foundation, una mostra collettiva di tredici artisti polacchi emergenti a cura di Ania Muszyńska, a Oficine 800; le due mostre organizzate dalla galleria veronese Studio la Città presso la GAD Gallery. Recursions and Mutations, da un’idea di Jacob Hashimoto, a cura di Hélène de Franchis, catalogo con testo di Daniele Capra, mostra collettiva con opere di Vincenzo Castella (IT), Lynn Davis (USA), Jacob Hashimoto (USA), Roberto Pugliese (IT) e After J.M.W. Turner 1834 – 2019, mostra personale di Hiroyuki Masuyama (JP).

In occasione della serata di inaugurazione del Giudecca Art District, giovedì 9 maggio, si svolgeranno le seguenti performance: Body as Home dell’October! Collective, a cura di Miguel Mallol, con la musica di Occult Hardware e gli artisti Fayann Smith, Robert Burhnam, Isabella Steinsdotter, Takasama Mukai & Aleksandra Karpowicz e con costumi ideati da Muusa Italy; Studio Orient, L’Orient au féminin di Dalila Dalléas Bouzar e La métamorphose des corps fluides di Anna Mapoubi, a cura di GAD; l’intervento The Litmus Test di Stefano Cagol, parte del progetto Tu vs Everybody, a cura di VILLAM; le due performances di Pia MYrvoLD, Extended Reality, con Luka Vodopivec e The Sumerians on Holiday in TIME MACHINE.

Il 10 e 11 maggio seguiranno poi due intensi programmi di talks, performance e video proiezioni per proporre una visione critica sul tempo attuale insieme ad artisti, curatori e intellettuali italiani e internazionali.

Il tema della prima giornata sarà “Disoriented gazes. Multidisciplinary in contemporary Asian Art”, con interventi di: Vilma Jurkute, Direttore di Alserkal Avenue (Dubai, UAE); Alnoor Mitha, Senior Research Fellow in Asian Cultures e Founding Artistic Director dell’Asia Triennial Manchester (UK); Elvira Eevr Djaltchinova, Direttrice del Warsaw Institute for Modern and Contemporary Asian Art Foundation (POL).

La seconda giornata di talk e performance sarà a cura di Arts & Globalization, una piattaforma internazionale e interdisciplinare. Il programma “Politis of Spaces” si aprirà con una performance dell’artista Nigeriano di fama mondiale Jelili Atiku, che ha partecipato alla 57esima Biennale di Venezia nel 2017 e a Manifesta 12 nel 2018. La performance My Eyes Are Larger Than My Mouth è organizzata da Rikke Jørgensen (Arts & Globalization) e Simona Carniato (Studioo non-profit). Tra gli artisti e curatori partecipanti sono annoverati: Ibrahim Mahama (GHA), artista e fondatore del Savannah Centre for Contemporary Art (Tamale, GHA); Paul Goodwin, curatore indipentente e professore di arte contemporanea al Chelsea College of Arts – University of the Arts London (UK); Arnaud Cohen (FR), scultore e artista visivo; Awam Amkpa, curatore e Associate Professor of Drama, Social and Cultural Analysis and Director, Africana Studies, NYUAD (Abu Dhabi, UAE), Malala Andrialavidrazana (MG/FR), artista visiva.

Al talk presso il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, saranno presenti, oltre ai curatori Valentina Gioia Levy e Pier Paolo Scelsi: il curatore Miguel Mallol e gli artisti Aleksandra Karpowicz e October! Collective, con la rappresentazione del video Body as Home accompagnato da musica live; Anita Calà, Fondatore e Direttore Artistico di VILLAM, Elena Giulia Rossi, Co-curatrice, e l’artista Francesca Arri con la performance “S” per il progetto Tu vs Everybody; l’artista Pia MYrvoLD con il video LightHackSculpture – Time Machine.

PROGRAMMA

GAD – Giudecca Art District presenta Take Care of Your Garden. Cultivating a New Humanism — Talk

Giovedì 02 maggio 2019, h. 16.00 – 18.00

H 16.00-16.15 — Saluti e Introduzione

H 16.15-16.35 — Presentazione dI “Take Care of Your Garden. Cultivating Humanism”, programma 2019 di GAD – Giudecca Art District per la Biennale di Venezia

Pier Paolo Scelsi, Direttore Generale di GAD

Valentina Gioia Levy, Direttore Artistico di GAD

H 16.35-17.00 — Presentazione del progetto “Body as Home”

Miguel Mallol, Curatore, in conversazione con gli artisti Aleksandra Karpowicz e October! Collective

Performance – proiezione del video “Body as Home”, dell’artista Aleksandra Karpowicz e dell’October! Collective con musica live (15’)

H 17.00-17.25 — Presentazione del progetto “Tu vs Everybody”

Anita Calà, Fondatore e Direttore Artistico di VILLAM

Elena Giulia Rossi, Co-curatrice

Performance “S” dell’artista Francesca Arri con i partecipanti del workshop condotto presso il MACRO

H 17.25-17.45 — Presentazione del progetto “Time Machine”

Pier Paolo Scelsi e Valentina Gioia Levy, Curatori, in conversazione con l’artista Pia MYrvoLD

Proiezione del video “LightHackSculpture – Time Machine”, dell’artista Pia MYrvoLD (5’54’’)

H 17.45-18.00 — Spazio per domande ed approfondimenti

Auditorium, MACRO ASILO

Via Nizza, 138, 00198 Roma

Ingresso gratuito

info@giudecca-art-district.com

www.giudecca-art-district.com

A cura di Valentina Gioia Levy e Pier Paolo Scelsi

MACRO ASILO

Giovedì 02 maggio 2019, h 16.00 – 18.00