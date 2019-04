I gatti della Piramide cat-mercatino di maggio

I gatti della Piramide: adozioni, incontri, arte felina.

Una nuova manifestazione felina organizzata da I gatti della Piramide per trascorrere un po’ di tempo in colonia, con i nostri meravigliosi gatti: concedetevi un momento di micio-relax!

Sabato 4 maggio e domenica 5 maggio 2019 dalle ore 10.30 (fino alle 17.30) presso l’Area Archeologica della Piramide Cestia ci sarà il cat-mercatino, vari incontri e attività, e soprattutto avremo cuccioli e gatti che cercano casa! Un’adozione responsabile che vi cambierà la vita, e donerete una nuova vita a un piccolo peloso.

Sabato alle 1030 verrà consegnato il Premio Gattara 2019 (quinta edizione) realizzato in collaborazione con Almo Nature, e avremo presente come ospite Dario Pulcini Assessore all’ambiente del V municipio con il quale ARCA e Gatti di Torpignattara stanno portando avanti un bel progetto per i gatti.

Sabato inaugureremo l’angolo dedicato all’Art Cat, l’arte con i baffi con la presenza di alcuni artisti e artigiani che realizzano opere artistiche a tema gatto; saranno con noi fra gli altri, Valentina Pierella di Non dire gatto se non l’hai ritratto, Natascia Campanelli di Nastasciarte, e Daniele Malantrucco di I Gatti di Terracotta.

Da non perdere gli incontri organizzati per continuare a diffondere la cultura felina e sensibilizzare i cittadini sul corretto comportamento da tenere difronte ai gatti di “razza stradale” e non:

Domenica 5 maggio doppio appuntamento con la cultura felina: alle 15.30 “Il gatto dalla A alla Z” con l’etologa comportamentista Costanza De Palma: a ogni lettera tirata a sorte corrisponderà un intervento della dott.ssa che spiegherà alcuni comportamenti dei nostri a-mici. Alle ore 16 “Elaborare l’assenza di Micio” con la psicologa Paola Napoleone che cercherà di darci consigli per superare il dolore per la perdita del nostro amato peloso.

Immancabile il cat-mercatino che ci aiuta a sostenere ed accudire i nostri morbidi e pelosi amici: troverete tanti oggetti originali, indumenti, e accessori sempre a tema felino, oltre alla maglietta del SupercatPiramide 2019.

Oltre a vedere il meraviglioso sito archeologico e la Piramide Cestia e il Cimitero Acattolico (visite guidate; la Piramide: sabato e domenica alle ore 12; il Cimitero Acattolico sabato: alle 11.30 e alle 15.30 e domenica alle 11), giocheremo insieme con il premio della MiciaRiffa. Alle 14.00 di sabato 4 maggio con il Tour Cat potrete conoscere le storie, e avere un incontro ravvicinato, con i gatti che vivono nella colonia di Piramide.