Sabato 6 aprile 2019 alle ore 17:00, in via Gaetano Casati 27 si inaugura un affascinante evento artistico di pittura, scultura e fotografia dal titolo “GEOMETRIE SOSPESE”.

La mostra potrà essere visitata dal 6 al 13 aprile (festivi esclusi) dalle 17:00 alle 19:00.

Mauro Rubini e Tiziana Bartolini, direttori artistici del nuovissimo luogo espositivo RBN arte, spazio dedicato all’innovazione, al design ed all’arte, pensano, presentano e partecipano alla mostra di arti visive GEOMETRIE SOSPESE.

“Geometrie intese non solo bidimensionalmente, ma sospese proprio perché aeree, volte a portare lo spettatore in un mondo che apparentemente fatto di tele, fotografie, sculture, oggetti d’arredo lo catapultano in una prospettiva diversa, affascinante di sensazioni e sentimenti, piena di colori e tinte anche forti che evocano luoghi talvolta immaginari e a volte lontani, parti di città, fiori, oggetti vicini a noi. Una mostra di tanti artisti tutti con le loro emozioni da raccontare.”

Tiziana Bartolini

INFORMAZIONI GENERALI

Dove:

RBN arte

Via Gaetano Casati, 27 – Roma

Inaugurazione:

Sabato 6 APRILE 2019 – ore 17:00

Quando:

Dal 6 al 13 aprile 2019

Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 festivi esclusi

Contatti:

Email rbn.arte@gmail.com

Cell. 340 5434397

Ingresso libero