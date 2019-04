Geosmartcampus Innovation Forum 2019 a Roma il 10 e 11 Aprile

Il GEOsmartcampus Innovation Forum è un momento di networking, di approfondimento e scambio di conoscenze sui più importanti trend dell’Innovazione dedicato ai manager, ai professionisti, alle startup e ai “talenti” delle realtà italiane e straniere. Interventi, testimonianze, progetti smart, demo, whorkshop e presentazioni dedicate per far comprendere e diffondere le applicazioni delle nuove tecnologie di accelerazione.

Gli appuntamenti del Geosmartcampus Innovation Forum:

– gli interventi nella plenaria di apertura delle Conferenza Esri Italia del 10 Aprile di David Casalini (Founder & Ceo Startupitalia e Consigliere Italia Startup) e Alberto Fioravanti (Founder, Chairman & CTO at Digital Magics);

– il Convegno “Ripensare la sanità ai tempi del digitale“, 10 Aprile dalle ore 16.30 alle 18.00, organizzato in collaborazione con l’Associazione Scientifica Sanità Digitale (ASSD) e la Geownowledge Foundation, dove interverranno professionisti tra i massimi esperti del settore a testimoniare di come oggi la tecnologia possa sempre più facilitare l’efficientamento dei processi sanitari;

– i Panel di Approfondimento del 11 Aprile, dalle 9.30 alle 13, dedicati all’A.I, e-Mobility, Agritech ed e-Health con momenti di formazione gratuiti, previa iscrizione all’Innovation forum:

il corso formativo organizzato dall’Agritech Academy sul Precision Farming in ”Soluzioni Innovative per l’Agricoltura”

il corso formativo di giornalismo “Smart City: verso la città del futuro. Nuove tecnologie e nuovi strumenti per il giornalismo ” condotto da innovatori ed esperti di settore. L’evento formativo, in collaborazione con Greenaccord, Geoknowledge Foundation e Esri Italia, è accreditato nel programma SIGeF del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti con l’ottenimento di n. 8 crediti formativi. Sono aperte le iscrizioni online.

il corso ”Di cosa parliamo quando parliamo di ”Artificial Intelligence” a cura del SAS Acceleration Team

– gli appuntamenti dedicati alle 2 Startup Competition quali:

la finale di Re-Health, la Regeneration Challenge dedicata al mondo i-Health, che si svolgerà l’11 Aprile dalle ore 14.30 alle 16.00 con la pitch competition, dove i 10 migliori progetti selezionati presenteranno le loro soluzioni innovative e una giuria composta da partner illustri premierà i migliori.

la presentazione e lancio di Re-Agritech dedicata al settore dell’agricoltura

La partecipazione all’Innovation Forum, ospite della Conferenza Esri Italia è gratuita previa registrazione onsite nei due giorni dell’evento o online al link di registrazione della Conferenza.