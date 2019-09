Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma \"omaggio a Django Reinhardt\" al Cotton Club

Sabato 5 ottobre 2019 Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma saranno in concerto presso il Cotton Club di via Bellinzona con un omaggio al grande Django Reinhardt, primo rappresentante e simbolo del Jazz Manouche. Lo spettatore si ritroverà proiettato nell’Europa delle sale da ballo di Parigi, subito prima dell’inizio della seconda guerra mondiale. Le atmosfere anni ’30 ci porteranno in un film in bianco e nero.

L’Hot Club Roma è un gruppo musicale di Gypsy Jazz, fondato nel 2005 dal chitarrista Gianfranco Malorgio. Il progetto nasce dall’incontro di appassionati del grande chitarrista e compositore belga, Django Reinhardt, primo rappresentante e simbolo del Jazz Manouche. Il quintetto vede la presenza ormai consolidata dell’attore Giorgio Tirabassi che da alcuni anni partecipa attivamente ai progetti dell’HCR.

La formazione è composta da Giorgio Tirabassi alla chitarra, Moreno Viglione alla chitarra solista, Gianfranco Malorgio alla chitarra ritmica, Andrea Tardioli al clarinetto, e Marco Loddo al contrabbasso. Oltre la presente formazione in Quintetto, l’Hot Club Roma, sempre insieme a Giorgio Tirabassi e con un ensemble di otto elementi, presenta nei teatri ed in concerto, lo spettacolo di musica e parole dedicato alla rocambolesca vita di Django Reinhardt, considerato il più grande chitarrista europeo, dal titolo “Django Reinhardt, il fulmine a tre dita”.

Line-up

Giorgio Tirabassi, chitarra

Moreno Viglione, chitarra solista,

Gianfranco Malorgio, chitarra ritmica,

Andrea Tardioli, clarinetto,

Marco Loddo, contrabbasso.

PREZZI

LIVE SHOW €10

__________________

COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 22:30

info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it