Giulia Salsone Quartet in concerto al Charity Café

A distanza dalla prima formazione, con la quale ha realizzato il CD “Parou Porque”, la chitarrista Giulia Salsone prosegue il suo viaggio musicale.

Venerdì 12 aprile sarà, infatti, in concerto al Charity Café con il suo quartetto: Un progetto che rappresenta un percorso in equilibrio tra composizioni originali e d’autore con brani di Egberto Gismonti e Carla Bley. In questo territorio il quartetto si muove con sensibilità attraverso i ritmi e le improvvisazioni grazie alla creatività dei musicisti.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Giulia Salsone, Chitarra

Andrea Beneventano, Piano

Francesco Puglisi, Contrabbasso

Alessandro Marzi, Batteria