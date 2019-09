GiveBackToRome – torna la raccolta di sangue della comunitá internazionale

Nonostante un aumento delle donazioni di sangue a livello nazionale, dati CNS citati da un recente articolo https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=76674 , a Roma rimane uno stato di carenza cronica, con scorte minime, che non sarebbero sufficienti in caso di calamitá importanti.

Dopo il successo del 2018, torna la raccolta di sangue #GiveBackToRome. L’evento coinvolge donatori della comunità internazionale romana, ambasciate, consolati e organizzazioni internazionali, oltre a tutti i donatori italiani che vorranno partecipare.

L’evento di raccolta sangue #GiveBackToRome promosso dall’associazione Doctors in Italy in collaborazione con AdSpem, si terrà sabato 28 settembre dalle 8 alle 12, nel cuore del Centro Storico, in Piazza di S. Lorenzo in Lucina.

A Roma vive, per lavoro, per studio o per scelta, un’estesa comunità internazionale, che ogni giorno manifesta con entusiasmo sui social network la gioia di vivere in questa città. #GiveBackToRome vuole dare loro l’opportunità di ricambiare questa gioia con un gesto semplice ma di estrema importanza.

I donatori dovranno presentarsi a digiuno e con un documento d’identità valido. I volontari saranno guidati da un team di dottori e professionisti durante il processo di donazione. I partecipanti potranno ottenere un permesso di assenza da lavoro, ed eseguire esami del sangue gratuitamente.

«Donare il sangue rappresenta il più grande atto di vita che chiunque può compiere.»

(Margaret Chan, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità)

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.doctorsinitaly.com/givebacktorome2019

#GiveBackToRome, give back to the community!