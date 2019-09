Good Taste trio é formato da 3 musicisti che collaborano insieme da molti anni accomunati da una irrefrenabile passione per il jazz e per il “suo” linguaggio. Oltre ad esibirsi come ensamble indipendente il trio vanta collaborazioni in qualità di sezione ritmica a supporto di tantissimi solisti di fama nazionale ed internazionale.

Andrea Candela: pianoforte

Luigi Scaccianoce: contrabasso

Andrea Nunzi: batteria