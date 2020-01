Good Times Disco Music ai Pinispettinati: C.L.A.S.S.I.C. I Feel Love con DJ Sandro Tommasi e Gianluca Vitale

Sabato 1° febbraio presso l’Associazione Culturale Pinispettinati si torna a ballare con Good Times Disco Music, serata dedicata alla musica dance anni ’70 e ’80 che propone i migliori DJ del territorio nazionale e le migliori band capitoline. Questa volta si alterneranno alla console i DJ Sandro Tommasi e Gianluca Vitale per la serata C.L.A.S.S.I.C. I Feel Love che rende omaggio alla disco music e al periodo di maggior successo di “discoteche simbolo” come lo Studio 54 di New York. Icona di questo periodo è sicuramente Donna Summer, una delle regine della Disco music di cui in questa serata non mancheranno certamente i brani di maggior successo.

SANDRO TOMMASI inizia il suo percorso artistico come light-jay nel 1980, stando vicino alla figura del Disck jockey, per poi avvicinarsi ai giradischi 1981, quando comincia ad affacciarsi alle consolle dei principali club capitolini rinomati di quegli anni. Collezionista di Vinili ed amante del genere Funky, nelle serate propone un sound per gli amanti del mondo dance che spazia dal Funky alla disco ed house classic. Pur essendo legato sia professionalmente che affettivamente ai tempi d’oro della Disco e della nightlife dell’epoca, è un dj sempre aggiornato e cerca sempre di proporre un soud di qualità anche nelle nuove produzioni che esistono in ogni periodo. Ha ultimamente remixato un classico di una cantante icona degli anni ’80, Donatella Rettore, rivisitando in chiave funky-house insieme ai Relight Orchestra e Joe Vinyle il brano “Splendido splendente” con dei Remix celebrativi per il quarantesimo anno del brano.

GIANLUCA VITALE: Comincia a mettere i primi dischi a 16 anni, facendo molta esperienza in eventi privati. Pochi anni più tardi comincia a frequentare i club della scena romana collaborando con varie organizzazioni ed amici dj. Tra le principali collaborazioni quelle con l’Alibi, Alien, La Casetta a Ostia, Alfeus e tanti altri. Predilige la dance anni ’80 e in particolar modo la Italo Disco e la house anni ’90. E’ stato anche dj su Mondo Radio e Radio Mania.

Comunicazione riservata ai soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Apertura ore 20:30

inizio serata ore 22:00

Per info ingresso contattare i numeri

3348337356 / 3939954899

ingresso con tessera dell’associazione Pinispettinati

Dalle 20 alle 22 su prenotazione

possibilità di mangiare al buffet

parcheggio supplementare gratuito di fronte al circolo

(anticipare dati per rinnovo tesseramento annuale alla mail: pinispettinati@gmail.com)

Possibilità di cenare al buffet prenotando ai numeri

3348337356 / 3939953899