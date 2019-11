Good Times Disco Music presso i Pinispettinati

Si torna a ballare sul legno dei Pinispettinati con “Good Times Disco Music”, serata dedicata alla musica dance anni ’70 e ’80 che propone i migliori DJ del territorio nazionale e le migliori band capitoline. Sabato 9 novembre si alterneranno alla console i DJ Claudio Casalini, Domenico Tedesco e Gianluca Vitale, per la serata Last Night A Dj Saved My Life.

CLAUDIO CASALINI non è (e non è stato) soltanto un dj! Figura eclettica, lavoratore instancabile, per quasi 50 anni si è fatto strada nell’industria discografica svolgendo con successo vari lavori: editore musicale, l’importatore di dischi ed il produttore discografico, creando l’etichetta “Best Record” ancora oggi in piena attività. Impara il mestiere principale della sua esistenza nella Londra degli anni ’70 dove risiede per circa tre anni. Torna in Italia ed incontra il successo già nel 1974 lavorando d’inverno al Jackie O’ di Roma e l’estate a La Tartaruga in Costa Smeralda, acquisendo così quella notorietà che gli permette di lavorare molto anche all’estero (Spagna, Grecia, Francia, Svizzera, Tunisia e qualche anno fa anche Thailandia).

Alla fine degli anni ‘70, dopo aver inaugurato l’Easy Going, apre il primo negozio di dischi e poi la sua personale etichetta “Best Record” con la quale stampa milioni di dischi. Nel 1986 altra consacrazione come dj-resident ogni sera al Gilda, stupenda location vicino Piazza di Spagna aperta da Giancarlo Bornigia. Tuttavia i suoi più grandi meriti sono di aver dato una veste professionale alla figura del dee-jay nel nostro paese, di aver aiutato ad esportare il “Made in Italy” (Fratelli La Bionda, Pino Presti, Celso Valli, Mauro Malavasi, Claudio Simonetti, etc.) ed infine di aver creato con altri dj-producers quel filone elettronico all’inizio anni ‘80, caratterizzato da sonorità elettroniche più potenti ed aggressive denominato e poi esploso come “Italo-Disco”. Insomma ancora “on the road”!

DOMENICO TEDESCO: Nato nel 1963 entra a far parte dei dj di quartiere nel 1978 nel 1979 e comincia a lavorare all’interno di una discoteca Euroclub presso il quartiere tuscolano. L’occasione giusta per il salto di qualità venne al Saint George, dove grazie a Marco Trani impara gran parte del bagaglio professionale che servirà nei prossimi anni. Durante il servizio militare viaggia parecchio e ha suonato ovunque nei principali club di città come Cagliari, Rimini, Caserta e Milano. Da 16 anni è il dj residence della Nave a Fregene e da 3 anni insegna corsi di dj presso la scuola per disabili Arte del Cuore, e la scuola Music 1284.

GIANLUCA VITALE: Comincia a mettere i primi dischi a 16 anni, facendo molta esperienza in eventi privati. Pochi anni più tardi comincia a frequentare i club della movida romana collaborando con varie organizzazioni ed amici dj. Tra le principali collaborazioni quelle con l’Alibi, Alien, La Casetta a Ostia, Alfeus e tanti altri. Predilige la dance anni ’80 e in particolar modo la Italo Disco e la house anni ’90. E’ stato anche dj su Mondo Radio e Radio Mania.

Comunicazione riservata ai soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Apertura ore 20:30

inizio serata ore 22:00

Contributo con prima consumazione €12

Ingresso riservato ai soci

anticipare dati per rinnovo tesseramento annuale alla mail:

pinispettinati@gmail.com quota €2

Dalle 20 alle 22 su prenotazione

possibilità di mangiare al buffet (quota €10)

parcheggio supplementare gratuito di fronte al circolo

Infoline: 328.3361837 – 328.7159912

pinispettinati@gmail.com