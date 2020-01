Goodmen Trio

“Michele Villari – clarinetto

Francesco Di Gilio – pianoforte

Andrea Bonioli – batteria

Il Trio ripropone un pò tutti i classici dell’””Era dello swing”” degli anni 30 di cui il celebre clarinettista,compositore e direttore fu uno dei maestri assoluti. La formazione ,senza contrabbasso , riproduce così in solo trio alcuni brani della tradizione scritti per Big Band, attraverso un’accurata ricerca di suoni,colori, aperture che rileggono questo delicato repertorio in una chiave più moderna ma senza tralasciare la tipica propulsività dello Swing.