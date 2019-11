GRANDI SCULTORI CLASSICI GRECI A CONFRONTO: FIDIA, MIRONE, POLICLETO E LISIPPO

Il Museo Barraco conserva le più straordinarie opere dei più celebri scultori greci di V e IV secolo a.C, tra queste la testa di Apollo del grandissimo Fidia, uno straordinario capolavoro che era destinato a decorare l’Acropoli di Atene.

Inoltre sarà possibile ammirare e confrontare i più grandi capolavori di Policleto, Mirone e Lisippo, che con le loro opere hanno profondamente influenzato tutto il mondo occidentale.

Inoltre il museo raccoglie esemplari di arte cipriota, individuata come elemento di mediazione tra il mondo orientale e quello greco.

Figure di divinità, quali il tipico Herakles-Melquardt, databile agli inizi del V secolo a.C., rappresenta un segno della contaminazione religiosa e culturale, avvenuta nell’isola di Cipro, tra divinità di origine orientale.

Visita guidata: domenca 10 novembre ore 10:00

Appuntamento: ore 09:45 Corso Vittorio Emanuele II, 168 – di fronte all’ingresso

Quota di partecipazione: €12,50 pagamento in contanti

Prenotazione: per prenotarvi potete inviare una mail di conferma all’indirizzo segreteria@adm-arte.it oppure un messaggio sms o whatsapp al 3208424686, scrivendo il proprio nominativo, il numero dei partecipanti, e un riferimento telefonico per ricevere aggiornamenti in caso di variazione di programma.