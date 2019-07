Greg Izor in concerto al Charity Café

Greg Izor è rapidamente diventato una delle potenze emergenti nel mondo dell’armonica blues. Fondendo armoniosamente i suoni della Louisiana, di Chicago e del Texas, crea un suono unico e fresco, profondamente radicato nella tradizione.

Originario del Vermont, Greg si trasferisce a New O rleans nel 2000, dove è preso sotto la tutela di uno dei più grandi armonicisti americani, Johnny Sansone. Greg ha sviluppato la sua dinamica spettacolarità a Johnny Sansone.

Greg ha sviluppato la sua dinamica spettacolarità a Bourbon Street e ha suonato con una serie di leggende della scena blues in questa sempre più famosa città Nel 2006, Greg s i trasferisce a Austin (Texas), ritenuta capitale mondiale della musica dal vivo, dove si è subito integrato con la crema dei talenti blues della città. Dal 2011 è membro della band del leggendario chitarrista blues, Anson Funderburgh.

Il modo di Izor di scrivere canzoni e di suonare, mostra l’influenza dei maestri dell’armonica, così come del blues della Louisiana, della musica soul del profondo sud, dello swamp pop, del jazz delle origini e dell’R&B.

Nel 2010, Greg Izor ha pubblicato il suo acclamato primo album, I was wrong. La recensione del disco da parte della rivista Living Blues Greg consacra Greg come uno dei pochi armonicisti e cantanti contemporanei che ha sviluppato una voce davvero unica per questo strumento.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22.00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06 4782 5881

Line-up

Greg Izor, Armonica & Voce

Emiliano Tremarelli, Chitarra

Max Prandi, Basso

Lorenzo Francocci, Batteria