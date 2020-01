Greg & The Surf Service: omaggio ai Beach Boys al Cotton Club

Un viaggio negli anni ’60 che ripercorre la storia dei Beach Boys, partendo dalla musica surf fino a raggiungere i brani più sperimentali scritti da Brian Wilson negli anni a seguire. Si presentano così i Surf Service, formazione nata dalla passione per uno dei gruppi più influenti della storia, che giovedì 30 gennaio 2020 sarà in concerto presso il Cotton Club di Via Bellinzona.

Una serata dedicata alla band californiana che ripercorre le principali hit del passato fino a toccare i dischi più all’avanguardia come Pet Sounds e Smile che hanno influenzato in maniera indelebile il pop ed il rock degli anni a seguire. Tuttavia i Surf Service non propongono un semplice omaggio ai Beach Boys, ma riarrangiano i brani in chiave moderna rispettando la poetica della band californiana e allo stesso tempo portando originalità e freschezza.

Per questo il concerto rappresenta un vero e proprio viaggio nella poetica dei Beach Boys e una rilettura originale di brani come You Still Believe In Me o Surfin USA che in diverse modalità sono considerati vere e proprie pietre miliari nella storia della musica.

La formazione è composta da musicisti che si conoscono da tempo e collaborano in diverse band presenti nel territorio capitolino e nazionale (come Greg & The Frigidaires e Statale 66): tra questi da Claudio Gregori alla chitarra e voce, Luca Majnardi alla voce, tromba e trombone, Alessandro Meozzi alla chitarra e voce, Mary di Tommaso alla voce, Fabio J. Giannelli alla batteria, Danilo Bigioni al basso, Simone Temporali alle tastiere e Olimpio Riccardi sassofono e voce.

PREZZI

LIVE SHOW €10

__________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 21:30

info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it

Line-up

Fabio J.Giannelli alla batteria

Danilo Bigioni al basso

Simone Temporali alle tastiere

Mary di Tommaso alla voce

Olimpio Riccardi sassofono e voce

Luca Majnardi alla voce, tromba e trombone

Claudio Gregori alla chitarra e voce

Alessandro Meozzi alla chitarra e voce