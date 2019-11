Il “GRUPO TRIO SAMBA RIO” nasce nell’inverno 2016 da un’idea di Bruno Marcozzi, Michela Farinelli e Mattia Parissi, che decidono di condividere le loro esperienze ed il loro entusiasmo per la musica dando vita ad un progetto che ha come punto di incontro la passione per il Brasile.

Il repertorio ripercorre la cultura tradizionale brasiliana attraverso le inconfondibili sonorità che la contraddistinguono – bossa nova, samba, samba canção, frevo, baião, ecc. -, con l’intento di far conoscere una piccola parte della grande varietà musicale di questo popolo.

I brani proposti, infatti, sono quelli dei più grandi autori brasiliani, da Antônio Carlos Jobim a Caetano Veloso, da Gilberto Gil a Ivan Lins, così come quelli delle migliori interpreti, Simone Bittencourt de Oliveira, Gal Costa, Rosa Passos, Nana Caymmi,

Maria Rita e molte altre.

Michela Farinelli – voce

Bruno Marcozzi – batteria e percussioni

Mattia Parissi – pianoforte