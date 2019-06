Gruppo “B” – The Music Of Virgilio Fraternali in concerto a Village Celimontana

Il gruppo “B” nasce nel 1982 dall’idea di Virgilio Fraternali, storico trombonista dell’area jazzistica romana. All’epoca lo scopo del progetto era quello di fondere tra loro, musica popolare dei paesi dell’est europeo, jazz e tematiche di stampo classico.

L’organico, in quel periodo non ebbe modo di esprimere dal vivo il proprio repertorio e la propria potenzialità ed il progetto rimase per quasi 40 anni nel cassetto.

Ad un anno dalla morte di Virgilio Fraternali, il fratello Alex ha riportato alla luce il tutto e, con il grande aiuto degli altri musicisti ha riarrangiato quei brani originali tanto cari al fratello, che finalmente avranno il giusto palcoscenico e riconoscimento.

INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 19:00 – Acoustic Live – Jazz

ORE 22:00 – Main Concert

Line-Up

Alessandro Tomei – Sax

Alex Fraternali – Chitarra

Francesco Lo Giudice – Organo

Lucrezio De Seta – Batteria