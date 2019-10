HALLOWEEN 2019 ANGELI ROCK CEMETERY!

Scenografia da urlo nel locale aperto al pubblico in tutto il suo splendore di ben 500mq.

Su tutti e 4 i livelli vivrete un via vai di maschere horror. Dj set, karaoke, animazione, truccatori e acconciatori faranno della festa di Angel Rock una delle feste più divertenti di Roma!

Si inizia la serata con un’abbondante cena con menù fisso per poi proseguire la vostra serata in festa dalla terrazza al giardino, passando dalle sale interne nonché la sala eventi, in questa serata non avrete altro che maschere e tanta voglia di divertirvi con l’animazione, karaoke e dj set!

Durante la cena servita, oltre al ricco menù vi divertirete con il karaoke e durante la serata premi e gadget non mancheranno, il tutto per poi continuare a scatenarvi con le hit del presente e del passato tutte mixate dal nostro dj resident.

Sempre durante la cena saranno distibuiti gadget ufficiali Halloween Tennent’s night.

Immancabile il corner con truccatori e acconciatori horror con i famosi artisti di “e2 Fashion e Capelli e…”

…ebbene si…non ci siamo fatti mancare nulla quest’anno!

Per chi volesse venire direttamente dopocena ingresso ridotto per chi e’ mascherato…della serie…il festone lo fa la gente, noi siamo solo di contorno 😉

…la festa di halloween di Angeli Rock si distingue grazie alle tante maschere presenti…non puoi perderti questa esperienza unica!

IL MENU’ CENA SERVITA

Antipasto

– Plateau di affettati misti con perline di mozzarella

Primo

– risotto zucca, pancetta e pecorino

Secondo

– Burger & salsiccia con contorno di patatine, insalata e pomodoro

Dolce

– Panna cotta all’arancia e scaglia di cioccolato

– pane

– vino o birra o analcolico

– acqua

ANGELI ROCK

Via Ostiense 193 B/C

www.angelirock.it

Telefono: 0686708250

Prenota Online: https://www.angelirock.it/prenota-online/

I PREZZI:

Cena servita completa: 25 euro (menu’ a fondo pagina)

Dopocena dalle 22:30 che include ingresso disco + consumazione

Dopocena SE MASCHERATI: 7 euro

Dopocena NON MASCHERATI: 10 euro

DOVE:

Angeli Rock

Via Ostiense 193 B/C

www.angelirock.it

0686708250