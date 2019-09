Hippie Fest

๐ŸŒปโ˜ฎ๐ŸŒˆHIPPIE FEST Woodstock 50 years celebration๐ŸŒˆโ˜ฎ๐ŸŒป

per grandi e piccini!

Ingresso Gratuito dalle ore 15:30 a sin dopo mezzanotte!

๐Ÿ˜‰๐ŸŽต๐ŸŒผ๐ŸŒธ๐ŸŽถ๐ŸŒบ๐ŸŒน๐ŸŽต๐ŸŒท๐ŸŽถ๐ŸŒป

Locanda Blues Via Cassia 1284 Roma

MEZZI PUBBLICI:

Fermata atac sulla Cassia (Cassia/Trionfale).

Dal sito https://moovitapp.com/ inserite la zona di partenza ๐Ÿ˜‰

๐ŸŒผ๐ŸŒป๐ŸŒธ๐ŸŒบ๐ŸŒป๐ŸŒน๐Ÿ€๐ŸŒท๐ŸŒป

ESPOSITORI A TEMA (Artigianato, Musica, VIntage, Area olistica, Massaggi, Ayurveda, Reiki, Bagni di Gong, Divinazione, etc.) .

– Body and Face Painting

– Laboratorio teatrale per bambini

– Pulmino T1 Volkswagen all’ingresso in perfetto stile ๐Ÿš โ˜ฎHIPPIEโ˜ฎ con tante sorprese!

– Musica dal vivo dalle 20:30 in poi con: Jerry Cutillo, Black Devil e numerosi ospiti che si alterneranno sul palco insieme alla band โœŒ๐Ÿปโ˜ฎโค The HIPPIE Family โคโ˜ฎโœŒ๐Ÿป

– Birre artigianali e tanto buon cibo!

Una giornata di tributo a quello che รจ conosciuto semplicemente come il Festival di Woodstock.

=================> PROGRAMMA CHE ANIMA 6?

Un gioco/seminario con la NUMEROLOGIA ARCHETIPALE.

Una lettura trascendentale attraverso l’Energia Universale dei Numeri.

Condotto da Daniela Gianni

==> LA MAPPA NUMEROLOGICA ARCHETIPALE

๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ

Dell’antica tecnica della ghematria, con il nostro nome/cognome e data di nascita,รจ possibile decodificare il nostro codice segreto.

Questo codice nascosto nell’anima, รจ la mappa per orientarci nell’esistenza e concretizzare il nostro scopo di vita.๐Ÿ’œ

Ogni numero รจ un archetipo, un’energia universale e primaria, conoscerla nel suo interno ti aiuterร ad allinearti con i tuoi desideri piรน profondi, i tuoi talenti e la tua realizzazione.๐Ÿ€

โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–

๐Ÿ•” ORE 17:30-18:00

===> Introduzione allo Yoga ๐Ÿง˜โ€โ™€๐Ÿง˜โ€โ™‚

“La leggenda di Shiva e gli otto passi di Patanjali”

Si parlerร della leggenda che narra della nascita dello Yoga e faremo un breve viaggio sugli otto passi di Patanjali considerato il padre dello Yoga cosรฌ come lo conosciamo noi oggi per parlare poi piรน nello specifico dell’Hatha Yoga e cercheremo di rispondere a queste domande: Cos’รจ? A cosa serve? Perchรจ iniziare a praticarlo?

Concluderemo poi con una breve (ma intensa) pratica (alla portata di tutti) per sperimentarne su noi stessi i suoi benefici.

โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–

๐Ÿ•• ORE 18:00

===> Seminario “Uso e benefici degli oli nell’Ayurveda” ๐Ÿต๐Ÿ’ฆ๐ŸŒฑLa parola Ayurveda viene dal sanscrito Ayus=Scienza e Veda=Vita quindi si puรฒ tradurre letteralmente con scienza della vita. Si tratta del sistema medico piรน antico per eccellenza che nasce in India circa 5000 anni fa.

Scopri la tua costituzione naturale e quali sono gli oli medicati specifici per te ed i loro benefici per ricondurti ad uno stato di e aiutarti ad riallinearti alla tua vera natura.

โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–

๐Ÿ•• ORE 19:00

==> BAGNI DI GONG ๐ŸŒ€โ˜€๏ธ๐ŸŒ€

Massaggio vibrazionale con strumenti ancestrali, campane tibetane, tamburo sciamanico, didgeridoo, Shruti box e voce.

โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–

๐Ÿ•ฃ ORE 20:30

๐ŸŽต๐ŸŽต๐ŸŽต๐ŸŽต๐ŸŽต

Spettacolo di musica, danza e fuoco con JERRY CUTILLO con la partecipazione della sciamana del fuoco Elena Malรน ! Imperdibile! โœจ ๐Ÿ”ฅ โœจ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽค๐Ÿ’ƒ๐Ÿ”ฅโœจ

โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–

๐Ÿ•ค ORE 21:30 ๐ŸŽต๐ŸŽต๐ŸŽต๐ŸŽต๐ŸŽต

BLACK DEVILS live Jimi Hendrix Tribute

โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–

๐Ÿ•ฅ ORE 22:30 ๐ŸŽต๐ŸŽต๐ŸŽต๐ŸŽต๐ŸŽต

Concerto dei โœŒ๐Ÿปโ˜ฎโค The HIPPIE Family โคโ˜ฎโœŒ๐Ÿป con tanti ospiti musicisti a sorpresa!

.:: UNA CELEBRAZIONE DELLA MITICA โ˜† UTOPIA DEGLI HIPPIE โ˜† , DELLA โ˜ SUMMER OF LOVE โ˜ E DELLA โ–ฒ CONTROCULTURA โ–ฒ , MA ANCHE UN TRIBUTO ALLA MUSICA DEI โ™ซ GRANDI FESTIVAL ROCK โ™ซ DEL PERIODO 1967-1974 ::.

โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–

๐Ÿ“Œโ€ผATTENZIONE๐Ÿ“Œโ€ผ

Locanda Blues รจ un locale aperto a tutti dunque rispettiamo i gusti di tutti. Cibo per vegetariani o vegani oppure menรน vario alla carta consultabile sul sito del locale: https://www.locandablues.it

Info e prenotazione tavoli: 06/30310097 oppure 320 6917894

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/373431023308552/