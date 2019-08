Hit Parade Tour

Marcello Cirillo e Demo Morselli

Live venerdì 13 settembre

Ore 21:30 Piazza del Comune Corchiano (Viterbo).

Hit parade tour, il concerto-spettacolo di Marcello Cirillo e Demo Morselli. Hit parade, hit come “colpo” come cosa riuscita, hit come successo,

parade come parata come sfilata di grandi successi questo è lo spettacolo di DEMO MORSELLI e MARCELLO CIRILLO, che arriva venerdì 13 settembre a Corchiano (VT) alle ore 21:30.

Con un’orchestra di 14 elementi diretta dal maestro Demo Morselli e la voce di Marcello Cirillo si vivranno le tappe più importanti della musica italiana e internazionale, canzoni di successo, emozioni, divertimento, coinvolgimento del pubblico in un vortice senza sosta di grande musica. Questo vuol dire hit parade lo spettacolo di Demo e Marcello, grandi ricordi, grandi emozioni, momenti di

coinvolgimento di impatto emotivo forte, uno spettacolo per varie generazioni nel quale si può trovare sempre un punto di contatto a qualsiasi età, una

festa, la festa della grande musica!