Hit Parade Tour Marcello Cirillo & Demo Morselli

Hit come “colpo” come cosa riuscita, hit come successo, parade come parata come sfilata di grandi successi questo è lo spettacolo di DEMO MORSELLI e MARCELLO CIRILLO una carrellata di grandi successi che

sono stati in classifica in Italia e nel mondo negli anni che furono fino i nostri giorni, un’emozione forte colpisce il pubblico che assiste ad un concerto dalla durata di circa due ore. Hit parade tour arriva giovedì 15 agosto a Nerola (RM).

Con un’orchestra di 14 elementi diretta dal maestro Demo Morselli e la voce di Marcello Cirillo si vivranno le tappe più importanti della musica italiana e internazionale, canzoni di successo, questo vuol dire hit parade il nuovo spettacolo di Demo e Marcello, grandi ricordi, grandi emozioni, momenti di coinvolgimento di impatto emotivo forte, uno spettacolo per varie generazioni nel quale si può trovare sempre un punto di contatto a qualsiasi età, una festa, la festa della grande musica, arrangiamenti raffinatissimi.

La messa in scena dello spettacolo è di alto livello, dall’esperienza della tv quotidiana ne conservano il senso dello show un po’ all’americana, elegante quasi in bianco e nero ma con delle sonorità moderne, uno spettacolo che cerca nel passato le ragioni del presente. Hit parade uno spettacolo da non perdere, divertente, coinvolgente, unico per rendere la vostra estate da ricordare!