Hoodoo Doctors & the Kazoompet Machine in concerto al Charity Café

Giovedì 13 giugno il blues è ancora di scena al Charity Café di via Panisperna con la band Hoodoo Doctors & the Kazoompet Machine, trio formato da Andrea Ricci alla voce, Andrea Di Giuseppe alle armoniche, Simone Scifoni al piano & kazoompet. In questo progetto Ragtime e blues si incontrano per ricondurci alle vecchie sonorità ed alle radici del linguaggio dell’anima. Tra spettrali mangrovie, crocicchi, magia nera e barrelhouses sarà come sentirsi un pesce gatto nel Mississippi!

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

Lin-up

Andrea Ricci: voce

Andrea Di Giuseppe: armoniche

Simone Scifoni: piano & kazoompet