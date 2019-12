Menapace – Guarnieri

Hot Swing Violin

Jazz Violin since 1923

Reduce da una Tournée di 33 concerti in Cina come Concertino dei primi violini dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, Viero Menapace torna a Roma, sua città natale, per riprende gli applauditissimi Jazz Live Set.

Il repertorio è altamente ballabile. Infatti centro e cardine del live sarà lo Swing, in tutte le sue salse: dal Jazz di matrice New Orleans, passando per il Blues per arrivare alle composizioni originali.

Per l’occasione si è scelto il duo Violino-Pianoforte per mantenere l’eleganza che contraddistingue sia il duo del violinista Menapace, che la location.

Infatti il palcoscenico sarà l’Elegance Café di Roma.

Tiger Rag; Sweet Georgia Brown; Oh, Lady be Good; Nuages; Carbonaro’s Blues – dello stesso Menapace – accendono le luci su una verità: il violino è parte integrante del Jazz fin dalle sue origini.

Hot Swing Violin Duo: violino, Viero Menapace; pianoforte, Emanuele Guarnieri. Il Violino Jazz direttamente dal 1923.