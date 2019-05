HT Classical presenta la Messa di Pietro Mascagni presso la Basilica San Lorenzo in Lucina

Un’opera innovativa che nell’anno della sua nascita, il 1888 riscosse un grande successo di pubblico grazie ad una melodia immediata mai vista prima nella musica sacra.

Sabato 4 maggio presso la Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma H.T. Classical e l’Associazione “Incanto” presentano la Messa di Gloria in FA Maggiore di Pietro Mascagni. A portare in scena quest’opera l’Orchestra Filarmonica “Fara Classica” diretta dal Maestro Concertatore Francesco Lupi con la partecipazione del tenore Romolo Tisano e del baritono Alessio Quaresima Escobar.

Sul palcoscenico anche il Coro San Francesco di Terni, il Coro Incanto di Fara Sabina e la Nova Chorale Eretina di Monterotondo. La Messa di Gloria in FA Maggiore è senza dubbio una delle composizioni più interessanti del compositore Pietro Mascagni. Non tutti sanno, però, che inizialmente, nonostante il grande successo di pubblico, non venne apprezzata dalla critica musicale probabilmente per l’assenza di uno “stile sacro” riconducibile a quel tipo di composizione. In realtà l’opera contiene già alcune dei principali temi che in seguito diventeranno il marchio di fabbrica della “poetica mascagnana”, caratterizzata soprattutto da melodie perfette nella loro semplicità. Non è un caso, infatti, che l’opera che rese celebre Mascagni debuttò soltanto due anni a seguire, il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, e porta il Nome di Cavalleria Rusticana.

Basilica San Lorenzo in Lucina

Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 16/a, 00186 Roma RM

Inizio concerto ore 20:30

Ingresso ad offerta su prenotazione

info@htclassical.com

Giovanni Del Monte +39335311328

Giovanni Del Monte in collaborazione con H.T. Classical e l’Associazione “Incanto”presentano:

PIETRO MASCAGNI

INTERMEZZO da “Cavalleria Rusticana”

MESSA DI GLORIA in Fa Maggiore

TENORE: ROMOLO TISANO

BARITONO: ALESSIO QUARESIMA ESCOBAR

CORO SAN FRANCESCO di Terni

Un ringraziamento speciale al M° MARIA CRISTINA LUCHETTI

CORO INCANTO di Fara in Sabina

Un ringraziamento speciale al M° FRANCESCO LUPI e al M° GIORGIO PARIS

NOVA CHORALE ERETINA di Monterotondo

Un ringraziamento speciale al M° FRANCO TINTO

ORCHESTRA FILARMONICA “FARA CLASSICA”

DIRETTORE E CONCERTATORE: M° FRANCESCO LUPI

Coordinamento di Produzione: M° MARIA ROSA DI LEO

Segreteria di Produzione: SANDRA CAPPELLO

Produzione Esecutiva: GIOVANNI DEL MONTE