IV Festa del pinolo Fregene concerto Piccola Orchestra Popolare CDI

A Fregene Sabato 17 Agosto la Piccola Orchestra Popolare CANTODINIZIO alla IV festa del Pinolo. Viaggio tra canti e danze del centro-sud Italia: Pizzica-pizzica, quadriglie, saltarelli, tarantelle.

La Piccola Orchestra Popolare CDI Nasce nel 1975, prediligendo nel suo repertorio la musica popolare del centro-sud Italia. I brani proposti nei concerti sono il risultato: sia di ricerche effettuate sul campo, che di riproposta di brani noti della tradizione popolare italiana. Si annovera nel curriculum del gruppo la partecipazione ad importanti eventi, quali:

Concerto nella Sala dello Stenditoio nel complesso monumentale di San Michele a Ripa – Roma, organizzato dal Ministero dei Beni Culturali – ICCD

Antica Festa di San Giovanni 2009 – 2010 – 2011 svoltasi in Piazza San Giovanni in Laterano, Roma, ospiti: Mimmo Epifani, Raffaella Aprile, Alessia Tondo.

Kaulonia tarantella festival XI° edizione Caulonia -RC, con la Direzione Artistica di Eugenio Bennato.

34°Festival internazionale della Fisarmonica-Castelfidardo – MC.

Satriantella festival 2010 Satriano RC.

Roma Tarantella Festival 2010 I°edizione. direzione artistica: Mimmo Epifani

La notte della Tarantella Paliano Roma.

Orchestra ufficiale del Roma Tarantella Festival II edizione 2011 con la direzione artistica di Eugenio Bennato.

Dal 2014 Collabora con @Ottobre Africano & Fiorella Mannoia in qualità di orchestra resident per la realizzazione del Festival OTTOBRE AFRICANO che si tiene annualmente in tutta Italia.